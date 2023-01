Com cada any per Sant Sebastià, Olvan ha renovat el tradicional vot de poble i ha repartit aquest divendres unes 1.400 racions de paella. L'arrossada és l'acte central de la festa, que enguany ha recuperat el dinar popular a la plaça, després de la covid.

Un bon nombre de persones ha optat per menjar-se el plat d'arròs i la botifarra a les taules que s'han parat a la plaça, aprofitant que feia sol i no bufava el vent. És el cas de Maria Dolors Perarnau, de Bagà, que era la segona vegada que tastava l'arròs d'Olvan, i el trobava "boníssim". A més, feia una valoració molt positiva de la festa, després d'haver participat dels balls en línia i de la missa. Altres persones han preferit endur-se l'arròs amb cassola o carmanyola i menjar-se'l a casa. Els veïns d'Olvan pràcticament eren tots al carrer a fer cua per dinar, al costat de molta gent que han vingut d'altres pobles del Berguedà i també del Bages. Sant Sebastià s'ha convertit a Olvan en una tradició compartida i estimada, que neix del miracle que es va demanar a aquest patró: que les malalties no arribessin al municipi. Davant d'aquesta promesa, van decidir que cada any realitzarien un àpat per als pobres el 20 de gener. Actualment, l'arrossada s'organitza gràcies a l'acapte popular que es fa casa per casa el diumenge previ a la festa, i que permet pagar l'àpat i servir-lo gratuïtament. El dinar el cuinen voluntaris del poble, i enguany la batuta l'han portat els olvanesos Lluís Boixader i Anna Fornell: "Al costat d'un bon equip, i amb el brou fet per Casabella Natura, hem fem bona feina, i estem contents que l'arròs agradi". 140 quilos d'arròs cuinat en 7 paelles L'arròs l'han cuinat en 7 paelles amb 20 quilos d'arròs cadascuna, en total 140 quilos d'arròs amb conill, costella, pollastre, gambes, escamarlans i musclos. Abans de les 2 del migdia, l'olor ja s'escampava pel centre d'Olvan i els comensals s'esperaven impacients. Pocs minuts després de les 2, el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, ha beneït l'arròs, les botifarres, les taronges i el pa, i s'ha començat el repartiment. La festa es complementa amb els actes de tarda i nit: a 2/4 de 5, ball amb Jordi Bruch a l'Ateneu. I a les 10 de la nit, concert amb Format 3, de Berga.