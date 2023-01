La Policia Local de Berga ha efectuat 8.230 serveis durant l'any 2022. Són les dades recollides i presentades pel cos policial durant a la Junta Local de Seguretat del desembre, que va comptar amb la participació dels cossos de seguretat i emergències del municipi, així com representants de les entitats veïnals per avaluar les dades i actuacions registrades en matèria de seguretat durant el període comprès entre l’1 de desembre de 2021 i el 30 de novembre de 2022. En la sessió es va constatar l’increment dels serveis en un 4,2 %, respecte a l’any anterior. En concret, la Policia Local va efectuar 7.898 serveis l’any 2021.

Àmbits d’actuació

Les dades registrades a través del programa gestor de serveis i incidències es classifiquen en diversos àmbits d’actuació. Del total de serveis registrats durant l’any 2022, el 42,63 % corresponen a l’àmbit de la seguretat ciutadana; el 33,29 % a policia de trànsit; el 19,81 % a policia administrativa; el 2,43 % a règim intern; el 0,88 % a policia judicial, el 0,6 % a policia assistencial i el 0,36 % a policia de proximitat.

Tipologia de serveis

La tipologia d’actuacions per a les quals ha estat més requerida la Policia Local durant l’any 2022 han estat les següents: serveis relacionats amb queixes i conflictes veïnals (859), l’habilitació de punts estàtics de control (1.301), la identificació de persones (507), la prestació d’ajuda i auxili a la ciutadania (470), les accions relacionades amb la disciplina viària (1.389), la senyalització viària, els talls i ocupacions de via pública (985), les tasques de protecció escolar (384), les gestions d’àmbit administratiu (747), els serveis relacionats amb establiments, indústria i comerç (254), els serveis amb animals (238), l’avís o identificació d’anomalies a la via pública (219), la gestió de treballs en benefici a la comunitat (143), les actuacions en l’àmbit judicial (91) i els serveis de policia de proximitat i assistencial (89).

Accidentalitat en el trànsit

El municipi va registrar 60 accidents rellevants de trànsit durant l’anualitat de 2022, mentre que l’any 2021 se’n van produir 57 i l’any 2020 van ser 76. Els mesos que van sumar més accidents van ser el juny (11), el maig (7) i el desembre (7). Altres dades relacionades amb la matèria de seguretat viària són la interposició de denúncies de trànsit (5.803) per infraccions vinculades a l’ordenança municipal de circulació (3.888) i la legislació vigent de seguretat viària (1.915).

Policia de proximitat

Una altra de les funcions de la Policia Local és l’assistència en diversos àmbits. En aquest sentit, les persones que formen part del cos policial també efectuen tasques d’educació viària i educació cívica a l’alumnat dels centres educatius de la ciutat i s’han organitzat diferents sessions adreçades a la ciutadania en matèria de prevenció i seguretat. La Policia Local també ha impulsat jornades de formació d’agents de diferents cossos de seguretat i emergències sobre documentoscòpia, la tècnica d’anàlisi de documents per verificar-ne l’autenticitat i per identificar alteracions i manipulacions així com d’altres motivades per les modificacions legislatives.