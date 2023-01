La 17a edició del raid social tindrà com a punt de partida el circuit de La Corrida, aquest dissabte a les 10 del matí. És una prova de resistència amb inscripció gratuïta on genets, amazones i cavalls han d’afrontar un recorregut de 26 quilòmetres que comença de bon matí. Tots els participants reben esmorzar i se’ls fa entrega d’una bossa obsequi amb productes locals. L’entrega de premis es farà al mateix circuit a les 12 del migdia i el guanyador s’endurà una taula d’embotits.

El president de la comissió de La Corrida, Joan Soler, ha explicat que la previsió és que aquest 2023 hi competeixin uns 25 participants.

Al circuit de La Corrida, a tocar del camp de futbol, també s’hi faran les passejades en ruc per a nens i nenes, i els espectacles de doma i volteig, a càrrec de Miron Bococi. Segons ha destacat el regidor de Festes, Cristian Pérez, les activitats de dissabte mantenen la ubicació estrenada l’any passat perquè el canvi va tenir molt bona resposta, tant per l’espai per als animals com per la ubicació. És el mateix escenari on diumenge també s’hi faran les curses.

A la tarda, dissabte, hi haurà l’entrega de premis del concurs d’Instagram de la Corrida de l’any passat que tenia per hashtag #lacorridapuigreig22, i l’entrega de premis del concurs de dibuix infantil de la Corrida 2023. Així com la rebuda dels banderers a l’Ajuntament. També s’entregaran plaques de reconeixement a persones implicades a la festa.

A dos quarts de 8 del vespre, hi ha la missa solemne dedicada a Sant Antoni a l’Església Parroquial de Puig-reig.