La Corrida de Puig-reig ha renovat aquest diumenge el seu poder de convocatòria malgrat el fred intens. Tot i que feia sol, el termòmetre marcava 3 graus i mig quan s'ha iniciat la cercavila a dos quarts de 12 del migdia. Les baixes temperatures no han evitat que la festa fos ben animada amb 25 carros i xarrets, provinents del Berguedà, el Bages, i altres comarques veïnes, i un centenar de cavalls, mules, rucs i ponis. Aquest 2023 els banderers han estat Ramon Santasusagna Dolla (cavalls), Maria Rosa Casals Fàbregas (mules) i Jan Soler Bagués (rucs).

La passada ha estat acompanyada dels Gegants i Grallers de Puig-reig, dels Hereus i les Pubilles de Puig-reig i d’arreu de Catalunya, els Templers de Puig-reig, la Banda de l’Escola de Música de Puig-reig i la Cobla Pirineu.

Al Joc de les Cintes, els genets i les persones enfilades a carros i xarrets han intentat pescar amb un punxó alguna de les anelles. Pocs ho han aconseguit sense aturar-se, però també n'hi ha que han demostrat al públic una gran habilitat. Mossèn Solà ha beneït els participants de la cercavila quan passaven pel seu punt central, al carrer Llobregat.

L'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, ha valorat la jornada molt positivament. "Ha fet un dia amb fred però amb sol, hi ha molta gent i, per tant, estem contents: després de dos anys de pandèmia en què s'ha hagut de fer a mitges, això torna a semblar una Corrida com les de fa anys", ha destacat Altarriba. L'alcalde ha fet valdre "l'encert" de l'organització incorporar la Corrida Infantil dels divendres ja fa tres anys. "Perquè això fa escola i garanteix que aquesta festa es mantingui durant molts anys", ha dit.

Una de les novetats de la rua ha estat la presència dels Mossos d'Esquadra amb dos agents a cavall. Una colla del Lluçanès transportava troncs amb cavalls perxerons, mentre que tampoc hi han faltat els Bombers de Puig-reig o diversos carros amb alumnes de les escoles del poble, així com genets experimentats en cavall.

L'any passat algunes activitats no van poder-se celebrar per les restriccions de la Covid vigents. Un dels actes que s'han recuperat i que ha estat un dels punts d'atenció durant el matí és la demostració de fer embotits a cura dels veïns de Fonollet i Cal Marçal a la plaça Nova.

Florenci Tarrés, un dels veïns de Fonollet, ha recordat que "aquesta demostració es fa perquè no es perdi el com es feia abans. Tothom està acostumat a anar a comprar a una carnisseria o un supermercat, però hem de saber com es fan i d'on venen les coses".

La mostra d'alimentació i artesania també ha estat protagonista, acumulant curiosos i compradors fins ben passada la una del migdia.

Al balcó d'autoritats de la cercavila hi havia els senadors Mirella Cortés i Xavier Castellana, el director dels Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central, Francesc Serra, la directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, Gemma Boix, i també alcaldes d'altres municipis del Berguedà com el de la Nou de Berguedà, Josep Maria Peixó, o l'alcaldessa de Montclar, Raquel Sala.