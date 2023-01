Berga Suma és la nova candidatura política independent que es prepara per presentar-se a les eleccions municipals del 28 de maig. De moment, no s'ha fet públic qui ha darrera d'aquest nou grup, que manté l'anonimat tant al seu perfil d'Instagram com a la pàgina web, on Berga Suma expressa la voluntat de "construir un projecte de futur i convertir Berga en la capital de comarca que mereix ser".

La identitat de les persones que integren la llista és una incògnita. "Les anirem anunciant en les properes setmanes", es pot llegir al web, a través del qual aquest diari ha intentat contactar, sense èxit, amb membres de la candidatura. Davant d'aquest silenci, a nivell associatiu i polític s'han especulat noms i idees. I en aquest sentit, Regió7 sí que ha pogut confirmar que Berga Suma no té res a veure amb En Comú Podem, que té com a un lema Sumar X Guanyar. Fonts d'aquest partit han explicat que En Comú Podem presentarà llista a Berga, que s'està confeccionant i que el nom del candidat es donarà a conèixer en les properes setmanes.

De fet, Berga Suma remarca ser un grup independent, aliè a cap partit polític: "Volem fugir de partidismes i d’interferències d’altes instàncies. Ens interessa la ciutat i lluitarem per aquesta, sense entrar en campanyes de país que poc ens pertoquen. Som conscients que això farà difícil fer una campanya potent i malauradament, de tenir contactes als grans òrgans governamentals del país. Però l’esforç, la constància, l'empatia i les ganes de treballar colze a colze amb tots ens empeny a treballar per a tothom."

L'equip de Berga Suma es defineix com a "gent preparada, formada, compromesa, arrelada al territori i il·lusionada per treballar per Berga i tornar-la a posar al centre de la comarca". Al seu web, Berga Suma manifesta que "podem revertir els anys de debacle i pessimisme en el que fa anys que ens trobem submergits", gràcies a un equip de persones que "combinen l’expertesa dels més grans amb la motivació de la joventut".

El projecte

La nova candidatura treballa en la confecció del programa electoral, "a partir d’un projecte integral, transversal, sostenible i de proximitat, fomentant el comerç local i l’ajuda a les petites i mitjanes empreses", segons apunten al seu web. "Volem solucionar els problemes d’ocupació, d’habitatge juvenil i sempre amb el compromís de preservar i conservar el patrimoni natural i cultural local".

També manifesten la voluntat de treballar per garantir "la seguretat de tots els ciutadans i el seu benestar, a través d'una millor col·laboració entre les autoritats i la comunitat amb programes de prevenció de la delinqüència i la violència". També fan referència a la necessitat de "serveis públics de més qualitat, més accessibles per a tothom i amb la participació ciutadana com a element clau i essencial en les decisions que afecten la ciutat, a través de la creació de mecanismes per a la consulta popular i l'establiment de comissions ciutadanes per a l'estudi de temes importants".

Berga Suma apunta que el deute que ha estat carregant l’Ajuntament de Berga "no és excusa ni justifica la insuficient gestió de la nostra ciutat. Berga necessita més planificació i estratègies a llarg termini per abordar problemes com el creixement urbanístic, la mobilitat o la sostenibilitat, amb més transparència per als ciutadans".

També posen èmfasi en el jovent i en l’espai cultural de Berga: "cal treballar en projectes que permetin situar la ciutat com a pol d’activitat juvenil i cultural, multidisciplinari i amb una mirada oberta i de futur".

Urbanisme

L'urbanisme és un dels sis eixos que defineix el programa electoral de Berga Suma, tal com han fet públic aquest dilluns al seu compte d'Instagram. Han presentat aquest primer pilar, deixant els altres cinc per a futures publicacions, en les quals també és previst que en els propers dies revelin la seva identitat.

A nivell urbanístic, Berga Suma planteja una reforma "per millorar les vies de comunicació entre els diferents punts de la ciutat, preservant les àrees per a vianants i les zones verdes. També crearem places d'aparcament, augmentarem les freqüències del bus interurbà i crearem nous carrils per a bicis", apunten.