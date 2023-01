Puig-reig estrena el primer cotxe elèctric d'ús compartit del Berguedà gràcies al conveni de l'Ajuntament de Puig-reig i l'Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central (que té la seu a Cal Pons) amb la cooperativa Som Mobilitat.

Es tracta d'un vehicle que a partir d'ara en faran ús els treballadors del consistori i de l'associació de dilluns a divendres de 7 del matí a 3 de la tarda. I fora d'aquest horari, les tardes, les nits i els caps de setmana, estarà a disposició de qualsevol persona que el vulgui llogar per hores.

Què cal fer per llogar el cotxe per hores?

El primer requisit per llogar el vehicle és fer-se soci de Som Mobilitat pagant una quota única de 10 euros, a través de la pàgina web sommobilitat.coop. Un cop fet el registre, cal entrar les dades personals del conductor i adjuntar el carnet de conduir (cal ser major de 22 anys, i els menors de 25 han de demostrar un mínim de dos anys d’antiguitat del carnet).

L'altre pas necessari és descarregar-se l’aplicació Som Mobilitat, a partir de la qual es pot fer la reserva prèvia del cotxe el dia i les hores que convinguin. També es poden adquirir paquets d'hores per anar gastant, ja que si no s'utilitzen en un mateix trajecte no es perden. El preu de les hores d’ús del vehicle elèctric compartit oscil·la entre 4,4 i 5,5 euros l’hora, segons les tarifes i la quantitat d’hores que es comprin. Per tant, l'usuari pagarà el lloguer per hores amb l'energia incorporada. En cas d'estar en ruta, es pot carregar gratuïtament a la xarxa de carregadors que Som Mobilitat té per tot Catalunya; o bé en altres punts de càrrega (Iberdrola o Endesa) assumint el cost.

Característiques del vehicle

El cotxe elèctric té el seu aparcament propi ubicat davant de l'Ajuntament de Puig-reig, a la zona de càrrega de vehicles però en una plaça pintada de groc a terra (els altres són verds) i senyalitzada. És un Renault Zoe amb 250 quilòmetres d’autonomia. Té el seu aparcament propi ubicat davant de l’Ajuntament de Puig-reig, a la zona de càrrega de vehicles però en una plaça pintada de groc a terra (els altres són verds) i senyalitzada.

El vehicle elèctric ha de retornar sempre al punt de recarrega de davant de l’Ajuntament tot i que es pot utilitzar per moure’s arreu del territori. Qualsevol incidència amb el vehicle cal notificar-la, ja que és responsabilitat de l'usuari, així com també de qualsevol multa que hi pugui haver, ja que els conductors que lloguen el cotxe queden registrats amb el dia i les hores que l'utilitzen.

Rendibilitat econòmica i ambiental

L'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, i el president de l'Associació de Desenvolupament Rural, Jesús Calderer, han destacat que és una aposta per la sostenibilitat en l’àmbit del transport i també de l’estalvi econòmic per part de les administracions, ja que el cotxe el faran servir els treballadors de les dues institucions. De moment han contractat el servi durant un any, com a prova pilot, amb un cost anual de 6.000 euros (l'Ajuntament en paga 3.000 i l'Associació 3.000 més).

Arnau Vilardell, coordinador de Som Mobilitat, ha valorat la iniciativa -que té molt bona resposta a d'altres ciutats del país- com un model de mobilitat que suposa un estalvi energètic, un estalvi econòmic i menys contaminació.

Una cooperativa que creix

L'objectiu de la cooperativa és impulsar l’ús del vehicle elèctric compartit, fomentar la mobilitat sostenible i facilitar la mobilitat a les persones que no tinguin els recursos suficients per poder adquirir un vehicle propi. Actualment, Som Mobilitat té 3.500 socis, té presència a una trententa de municipis, disposa de més de quaranta aparcaments amb carregadors elèctrics i d'un centenar de cotxes col·lectius. Arnau Vilardell assegura que "anem creixent progressivament tant en ús com en impacte en el territori". Al Berguedà, tot i que Puig-reig ha estrenat el primer vehicle elèctric d'ús compartit, "s'està generat interès per part d'altres ajuntaments", comenta, sense concretar, Arnau Vilardell. En tota la Catalunya Central, n’hi ha un altre a Manresa que té Montepio de Conductors.

Servei útil per a la ciutadania

Josep Maria Altarriba qualifica el nou servei de "molt interessant i útil", per a qualsevol persona, de Puig-reig i de fora. Confia que tindrà bona acceptació i diu que si la demanda és bona "la flota de vehicles podria créixer, en un futur". I Jesús Calderer afegeix la importància de "fomentar la sostenibilitat i el transport al Berguedà, una comarca on el transport públic és deficitari".