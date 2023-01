Durant l’any 2022, el Servei de Mediació Ciutadana del Berguedà va intervenir en 54 situacions de conflicte, fet que ha implicat l’atenció de més de 150 persones. Va orientat a promoure la convivència i a millorar les relacions de les persones mitjançant l’acompanyament en la gestió dels conflictes.

L’eina principal de la mediació és el diàleg, utilitzat com a estratègia de transformació de conflictes entre les persones. En aquest sentit, les dues professionals del servei que ofereix el Consell Comarcal del Berguedà faciliten espais de diàleg perquè les persones prenguin protagonisme en la gestió dels seus conflictes.

El diàleg permet entendre i comprendre altres punts de vista, empatitzar amb l’altre i cercar estratègies de resolució on tothom hi surti guanyant. En definitiva, convertir una situació de conflicte en una oportunitat per restablir les relacions malmeses i també millorar el benestar entre les persones afectades.

El servei de mediació és gratuït, públic i totalment confidencial. Qualsevol persona, entitat o institució de la comarca s’hi pot posar en contacte per demanar els seus serveis.

La consellera d’Atenció a les Persones, Salut i Polítiques d’Igualtat, Anna Maria Serra, exposa que “els processos de mediació donen les mateixes oportunitats a les dues parts i no hi ha un posicionament per cap d’elles. A través d’una negociació sorgida del diàleg s’aconsegueix arribar a un acord”.

“El Servei de Mediació Ciutadana del Berguedà és una eina útil per resoldre conflictes i cada cop és més conegut a la comarca. La gran labor que realitzen les professionals de l’àmbit ens demostra la importància del diàleg, de la tolerància i de l’escolta activa en qualsevol àmbit de la societat”, exposa la consellera Anna Maria Serra.

Els tipusde conflictes que tracta el Servei de Mediació Ciutadana del Berguedà són diversos. Per exemple els veïnals, com sorolls, usos dels espais compartits, presa de decisions en les comunitats, etc. També conflictes familiars, com per exemple arribar a acords per cuidar una persona gran, problemes entre pares i fills. I conflictes que es donen en el marc de la convivència escolar en els centres educatius, culturals o esportius. O conflictes amb empreses, entitats i organitzacions del territori.

El servei de mediació s’ofereix des de l’any 2010 i ha tingut una trajectòria ascendent. Des dels seus inicis fins ara les persones hi ha anat fent confiança. A poc a poc el servei és més conegut entre els ciutadans/es i entre agents professionals que poden derivar casos, com ara els cossos de seguretat o els serveis socials.

Més enllà de l’atenció directa dels conflictes, el servei porta a terme accions per promoure la bona convivència als municipis, organitzant activitats comunitàries, formacions, sensibilització, i d’altres projectes orientats a la promoció de relacions de qualitat entre la ciutadania.