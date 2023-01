Front comú de l'oposició de Bagà (Berguedà) per aturar el projecte de restauració de la plaça Galceran de Pinós -coneguda com a plaça Porxada-, que és d'origen medieval, i està situada al nucli antic. El ple extraordinari celebrat aquest dimecres i forçat pels grups de l'oposició (Compromís per Bagà, Bagà Endavant i el regidor no adscrit Jaume Amills) ha aprovat una proposta de resolució per paralitzar les obres, que havien de començar aquest mes de gener, i modificar el projecte de remodelació. La mesura ha tirat endavant amb sis vots a favor de l'oposició i cinc en contra de l'equip de govern (de Junts -que a Bagà és una marca blanca d'ERC).

El regidor d'Urbanisme de Bagà, Marc Camps, defensa el projecte i lamenta que la paralització de les obres significa perdre una subvenció de 120.000 euros. De la seva banda, l'oposició critica que s'hagi intentat "imposar" el projecte i acusa el govern municipal d'actuar "amb despotisme".

Crispació al ple

El projecte de restauració de la plaça Porxada, una de les peces arquitectòniques de més valor a Bagà, fa temps que té dividida l'opinió dels veïns del poble i l'Ajuntament, fet que s'ha posat de manifest aquest aquest dimecres en un ple molt crispat. Govern i oposició han intercanviat opinions i desqualificacions. L'oposició acusa el govern municipal de "despotisme" i de voler imposar una remodelació de la plaça sense tenir en compte l'opinió dels ciutadans. Creuen que cal remodelar la plaça, però consideren que el projecte plantejat no soluciona qüestions importants com el clavegueram i, a més, segons diuen posa en risc els habitatges que hi ha.

L'oposició demana al govern contractar els serveis tècnics necessaris per redactar una proposta de modificació del projecte de reforma de la plaça que ha d’incloure, segons apunten, la reforma del clavegueram de la porxada nord, el soterrament dels serveis públics de subministrament actuals i previsió dels de futur; adequar el projecte a l’ambientació històrica existent amb la formació de solera de formigó, drenatges per evitar afectacions d’aigua als habitatges de la porxada sud i substitució de la totalitat del paviment per un enllosat que estigui amb concordança amb l’ambientació medieval existent.

A més, l'oposició exigeix la creació d'una comissió de seguiment de les obres de reforma de la plaça, formada per un representant de cada grup municipal, un veí de la plaça i un vilatà vinculat a una entitat cultural o amb experiència en conservació del patrimoni arquitectònic, en el termini màxim de cinc dies.

Possible moció de censura

L'equip de govern es troba amb la impossibilitat de governar perquè la sortida del govern del regidor Jaume Amills ha deixat l'equip republicà amb minoria (5 regidors davant dels 6 que sumen l'oposició). Compromís per Bagà, Bagà Endavant i el regidor Amills han forçat al govern a aturar les obres de l'emblemàtica plaça Porxada i no només això sinó que han demanat tirar endavant vuit projectes més: acabar d’enllosar el pont de la vila, solucionar els fums de la caldera de biomassa, crear una comissió de festes i una per renovar els actes medievals, ampliar la plantilla de la brigada, adequar el local social de Terradelles, traslladar l’illeta de residus, arranjar i fer segura la Via del Nicolau i modificar el pressupost per ajustar-lo a aquestes necessitats.

El regidor de Bagà Endavant Pep Llamas ha anunciat mesures si el govern no compleix amb els requeriments. D'entrada, ha dit que demanaran un altre ple extraordinari d'aquí a quinze dies per sotmetre a vot una modificació de cartipàs: "això passa per la modificació del sou dels alcaldes i regidors i de les competències". L'oposició té ara la paella pel mànec i de fet, no descarta una moció de censura, ha avançat Pep Llamas: "és un recurs que no ens agradaria arribar perquè a quatre mesos de les eleccions podria ser un acte impropi, però no el descartem, hem de contemplar totes les possibilitats legals que tenim".

L'alcalde de Bagà, Joan Oña, ha avisat que no pensa governar amb les propostes de l'oposició i els ha convidat a presentar una moció de censura "si són valents".