Carnaval d’Espant! Aquest és el lema del Carnaval de Berga, que se celebrarà de l’11 al 22 de febrer. La festa d’enguany girarà entorn del misteri i la por, a través de diferents propostes. Una de les novetats principals és que els actes començaran ja el dissabte abans de Carnestoltes, l'11 de febrer, amb una vetllada d'espant. La festa també inclourà els actes tradicionals com la rua de comparses i carrosses, el ball dels cornuts, la guerra de la farina, l’enterrament de la sardina, les propostes infantils, els concursos i els àpats populars, entre d’altres. En total, més d’una vintena de propostes per a tots els públics. A més, es repartiran un total de 6.100 euros en premis: 5.200 euros es destinaran al concurs de la rua, i 900 euros dels altres concursos que s 'organitzen i que es donaran en format de vals comercials.

La por, temàtica d'enguany

El regidor de Festes, Andreu Comas, ha explicat que la idea de dedicar la festa al terror va sorgir abans de l’arribada de la pandèmia de la covid i que "ara és el moment de recuperar-la i dur-la a terme". Insomnia Corporation col·laborarà en la tematització del carnaval. Climent Vila, responsable de l’empresa, ha dit que “tot i que serà un Carnaval de por, no us espanteu! El carnaval és una gran festa de disbauxa i alegria perquè tothom s’ho passi el millor possible, i així serà. El Rei dimoni obrirà les portes de l’infern per omplir la ciutat de monstres, però són personatges amb ganes de ballar i que la gent s’ho passi bé”.

Rei dimoni, passatgers de terror i correfoc

Un dimoni serà el Rei del Carnaval de Berga. Assaltarà la ciutat el dissabte 11 de febrer per protagonitzar una vetllada d’espant carregada de música i foc, que es farà al local dels Castellers de Berga (antic Cine Catalunya).

La jornada inclourà tota mena d’actes, com per exemple dos passatges del terror, un per a infants de fins a 11 anys i un altre per a persones a partir de 12 anys. Per accedir al passatge cal inscriure's aquí i escollir torn, ja que les places són limitades. Al vespre, hi haurà la presentació del Rei del Carnaval que inclourà un correfoc, a càrrec dels Diables del Clot de l’Infern de Puig-reig i l’acompanyament musical de la xaranga Entrompats Band, que transcorrerà pels carrers de l’entorn del Cinema Catalunya, amb inici i final a la plaça de les Cols.

Posteriorment, es farà un sopar i el primer concurs de vídeos promocionals de les colles participants a la rua del dissabte 18 de febrer. Els participants optaran a un premi de 300 euros per gastar en establiments de Berga Comercial, que s'endurà la millor proposta audiovisual. Per participar al concurs de vídeos cal omplir aquest formulari online. La vetllada del dia 11 es tancarà amb el lliurament del premi i una sobretaula musical.

Baixada d’andròmines

Una altra novetat d’aquest any serà una baixada d’andròmines i trastos diversos, organitzada per l’Associació de veïns del Carrer Major. L’activitat es durà a terme el divendres, 17 de febrer, i consistirà en completar el descens, des de la plaça de Sant Joan fins al portal de Sallagosa, passant pel carrer Verdaguer. L’esdeveniment estarà amenitzat per la xaranga Entrompats Band i hi haurà berenar per a tothom. Per participar-hi, cal inscriure’s prèviament i s’atorgaran premis en les categories següents: andròmina més terrorífica, andròmina més esgavellada i andròmina més familiar.

Rua de comparses i carrosses

Els carrers i places acolliran la desfilada de comparses i carrosses del dissabte 18 de febrer, protagonitzada per famílies, escoles, associacions, colles d’amics i amigues o generacions senceres de joves que oferiran tota mena d’espectacles i paròdies per assolir la victòria en les diferents categories del concurs de la rua del carnaval. El recorregut s’iniciarà al carrer del Roser (a l’alçada de l’antic bar Cal Tonillo) i finalitzarà a la plaça de Viladomat.

El concurs comptarà amb un jurat itinerant i un jurat estàtic, situat davant del Mercat Municipal per avaluar les propostes participants al Carnaval d’Espant. Per participar-hi, cal apuntar-se a través d’un formulari disponible fins al divendres, 10 de febrer, a les 20 h. Les comparses i carrosses inscrites hauran de recollir els números d’inscripció per poder desfilar a la rua, el divendres 17 de febrer (20 h) a l’Ajuntament de Berga i hauran d’entregar obligatòriament la pista d’àudio de les actuacions en un llapis de memòria (durada màxima de 3 min.).

El veredicte dels premis del concurs es donarà a conèixer durant el Ball dels Cornuts, que es farà a la carpa del passeig de la Indústria i que comptarà amb punxa discos locals per amenitzar la nit (de 22:30 a 3:30 h).

Actes per a tots els públics

El carnaval d’enguany mantindrà els actes tradicionals, però també consolidarà diferents propostes que han estat incorporades en les últimes edicions. Pel que fa a la programació infantil hi haurà les següents activitats: una trobada escolar de l’alumnat de cicle mitjà de les escoles del municipi, el concurs de menús del dijous llarder, les activitats de dissabte al matí i el ball de carnaval infantil que comparà amb l’espectacle De cap per avall, amb el grup AMBAUKA.

També hi haurà altres propostes destinades al públic general com per exemple: una sessió de ball dinamitzada per diversos centres esportius de la ciutat, el concurs de mascotes i plantes disfressades, l’arribada i lectura del pregó del Rei del Carnaval, la guerra de la farina que tornarà a enfrontar a carlins i liberals, la vetlla i l’enterrament de la sardina o el concurs de ploraners i ploraneres.

En aquesta edició també hi haurà àpats populars. En concret, es recuperarà el sopar de carnaval que es farà el dissabte, 18 de febrer, a la carpa del passeig de la Indústria, de 20 a 22:30 h. El menú consistirà en una fideuada de calamar, costella cuinada a baixa temperatura i pastís. També s’oferiran menús amb opció vegana o sense gluten, però caldrà sol·licitar-ho, fins al 12 de febrer, enviant un correu a l’adreça electrònica labaumadelsencantats@gmail.com. Els tiquets per al sopar es podran adquirir als establiments Bar Cal Negre, Graffiti Llibreria i Ca la Clàudia, fins al diumenge 12 de febrer. El preu del sopar serà de 15 € i els grups de més de 20 persones també poden adquirir els tiquets al mateix correu electrònic esmentat anteriorment. El sopar està organitzat per la Bauma dels Encantats i Surf the Bowl.

Un altre dels àpats tradicionals serà la sardinada popular del dimecres de cendra, que es durà a terme el 22 de febrer, a la plaça del Forn. La Penya Boletaire de Berga courà 40 quilos de sardines a la brasa que es distribuiran gratuïtament, un cop finalitzat l’enterrament de la sardina.

Una festa segura i saludable

Una de les accions impulsades per promoure un consum responsable i no abusiu de begudes alcohòliques serà la dispensació gratuïta d’aigua a les comparses del carnaval abans de l’inici de la desfilada. D’altra banda, la festa comptarà amb un Punt Lila LGTBIQ+ que oferirà informació i atenció sobre violències sexistes durant el ball de dissabte a la nit. A més, el Punt Lila disposarà d’un servei itinerant durant la rua i també durant la matinada, un cop hagi finalitzat el ball.

Comissió organitzadora

El Carnaval de Berga està organitzat per les àrees de Festes i Joventut de l’Ajuntament de Berga amb la col·laboració d’Insomnia Corporation i compta amb una comissió formada per persones vinculades als Castellers de Berga, Surf the Bowl, l’Agrupació Teatral La Farsa, la Penya Boletaire de Berga, l’Associació de veïns del Carrer Major, Bergacomercial, la Bauma dels Encantats, l’Escola Municipal de Música de Berga, el Centre Esportiu Municipal El Tossalet, el Centre Esportiu i d’Estètica Corporal (CEEC), Berga Resort i el suport de la Diputació de Barcelona.