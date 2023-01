La paralització de l'inici de la remodelació de la plaça Porxada de Bagà (Galceran de Pinós) afectarà també l'obra d'execució de la portada d'aigües, que s'ha d'aturar perquè és un projecte associat a la millora de la plaça. Segons ha explicat a Regió7 el regidor d'Urbanisme, Marc Camps, el finançament d'una i altra obra van lligats, i per tant són dues actuacions vinculades, "si se'n paralitza una, ens quedem sense subvenció per a l'altra, i per tant tampoc no la podem fer".

Els 120.000 euros d'una de les línies del PUOSC (Pla Únic d'Obres i Serveis) que té adjudicats l'Ajuntament de Bagà van destinats a les dues obres i es perden si no s'acaben al juny. "Ara, amb l'aturada del projecte i la modificació que demana l'oposició, ja no arribem al termini, per tant perdem l'ajut econòmic", explica el regidor Camps.

L'aturada del projecte de millora de la plaça Porxada l'han propiciat els grups a l'oposició (Compromís per Bagà, Bagà Endavant i el regidor no adscrit Jaume Amills), que s'han unit amb aquesta voluntat i amb l'exigència que es refaci el projecte. L'aprovació per ple aquest dimecres de la paralització de l'obra, tal com informava aquest diari, (amb 6 vots a favor de l'oposició i 5 en contra del govern), no només representa la pèrdua de la subvenció de 120.000 euros sinó que posa en risc una altra subvenció, també del PUOSC, de 250.000 euros.

"Els 250.000 euros també els tenim concedits i en aquest cas tenim més marge de temps per justificar-los si es pot tornar a encarrilar, en breu, la reurbanització de la plaça Porxada i la renovació de la xarxa d'abastament d'aigua", comenta Marc Camps. Són dues obres diferents però lligades a la mateixa subvenció, "s'han de justificar les dues obres perquè et concedeixin els diners" remarca el regidor. Per això, qualifica a l'oposició d'"irresponsable": "És un doble projecte amb dues actuacions molt necessàries per a la vila, i si tenim els ajuts per executar-ho no els podem deixar perdre".

L'alcalde, Joan Oña, afegeix que la ciutadania de Bagà pot patir les conseqüències, aquest proper estiu, de l'aturada de l'obra de la portada d'aigües: "L'estiu passat ja vam tenir problemes d'abastament, no recuperàvem dipòsit, i aquestes obres havien de ser la solució". El projecte contempla canviar la canonada, que és una obra de fibrociment que data dels anys 50 i que té moltes pèrdues d'aigua; així com també fer segona captació alternativa per si falla la primera.

L'equip de govern de Bagà lamenta que els partits de l’oposició i el regidor no adscrit hagin impulsat aquesta paralització del projecte de la plaça Porxada, posant en perill el finançament de les obres. El govern baganès reitera que "el projecte de la plaça Porxada no posa en risc la seguretat dels habitatges, defineix amb garanties l’evacuació d’aigües pluvials i preveu l’obra civil per al soterrament dels serveis" i asseguren que les deficiències que han posat de manifest des dels partits de l’oposició "no són certes".