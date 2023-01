El sector turístic ha tornat a demostrar que està ben viu al Berguedà. La sala La General de Berga ha acollit aquest dimecres la segona edició de la Nit del Turisme del Berguedà, organitzada per l’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà i per l’Associació d’Agroturisme del Berguedà, que va servir per reconèixer la trajectòria d’empreses, establiments, allotjaments i recursos turístics de la comarca.

Tot i la complicada situació que va viure el sector de manera a causa de la covid, el turisme ha recuperat la seva activitat i continua sent un dels motors del Berguedà i així va quedar palès durant l’acte, que va aplegar un centenar de persones del sector turístic representades per restauradors, propietaris d’allotjaments i empresaris de turisme actiu. El president d’Hostaleria i Turisme del Berguedà, Jordi Badia, i el president d’Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, van donar la benvinguda als assistents agraint la presència i la implicació del sector turístic per continuar mantenint la seva activitat a la comarca.

Anna Parcerisa, consultora turística, va pronunciar una conferència centrada en elements, estratègies i tendències que poden fer evolucionar el Berguedà com a destinació turística. Parcerisa va fer reflexionar que, tot i l’evolució evident del sector, en moltes ocasions, "la comarca ha tornat a la casella de sortida pel que fa als projectes, estudis i plantejaments per impulsar el turisme".

La consultora turística creu que molts dels problemes que té el Berguedà pel que fa a l’àmbit turístic són compartits amb d’altres comarques i territoris i va assegurar que la solució a aquesta immobilitat del sector passa pels representants i empresaris del sector turístic: "sou els que teniu el poder en posicionar la destinació i fer-la funcionar", va dir apel·lant directament als presents a la sala, “heu de tenir una visió i una estratègia per empentar al sector públic i remar en la mateixa direcció".

Distincions

La vetllada també va servir per fer reconeixements a empreses i persones del sector del turisme.

El primer distintiu es va entregar al restaurant Els Casals, de Sagàs, per la seva trajectòria més enllà de terres berguedanes i per ser un referent no només com a restaurant amb estrella Michelin sinó per tot l’entorn i l’oferta complementària.

Un altre reconeixement va ser per a Pilar Canudas, de la casa de turisme rural Barbats, a Casserres, que a més va ser la primera dona presidenta de l’Associació d’Agroturisme del Berguedà.

També van rebre una distinció les germanes Àngels i Rosa de Casabella Natura, d’Olvan, per la seva trajectòria com a empresa alimentària amb productes de qualitat, proximitat i ecològics.

I el quart reconeixement se'l va endur Jardins Artigas, de la Pobla de Lillet, un dels recursos més singulars de l’Alt Berguedà amb el segell d’Antoni Gaudí.

L’acte va comptar amb la presència de la delegada del govern a la Catalunya Central, Montserrat Barniol; de l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, i d'atres polítics locals i comarcals, a banda de presidents i membres de les entitats sectorials del Berguedà, com ara el president de l’ACEB, Josep Maria Serarols; i de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall.

La vetllada va acabar amb un refrigeri a càrrec de Les Alzines Càtering i un espai de conversa informal entre els presents.