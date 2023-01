L’equip de govern de Bagà assegura que fa temps que treballa en els projectes que l'oposició en bloc va presentar al ple de dimecres "exigint" que es desencallin. Compromís per Bagà, Bagà Endavant i el regidor no adscrit que ha sortit del govern, Jaume Amills, sumen ara 6 regidors, un més que el govern d'ERC que en té 5, i van aprofitar la majoria no només per paralitzar la remodelació de la plaça Porxada sinó per aprovar altres vuit propostes de resolució, ja sigui per desencallar uns projectes o executar-ne d'altres, en quinze dies:

Tancar el tram nord de la Via del Nicolau fins que s'hi faci una actuació de millora.

Adjudicar les obres d'enllossat del primer ull del Pont de la Vila

Acabar la instal·lació de la calefacció del local social de Terradelles, i posar fi a les goteres.

Traslladar l'illeta d'emergència de deixalles del costat de l'aparcament de Circumval·lació al passeig de Gibellàs.

Modificar la sortida de fums de la caldera de biomassa ubicada darrera de les escoles per minimitzar les molèsties

Ampliar amb dos efectius més la brigada municipal.

Crear comissions per a l'organització de la festa major i la festa medieval.

Modificació de crèdit.

L'equip de govern considera que "l'oposició està fent servir el ple municipal per coaccionar l'acció de govern, i s'estan excedint de les competències d'aquest òrgan". En aquest sentit, el govern és clar i contundent: "Si volen dur a terme accions que creuen que no estem fent bé, cosa que no és certa, que presentin una moció de censura i es posin ells a fer-ho, però que no ho imposin a través del ple perquè jurídicament no té sentit".

El govern de Bagà ha volgut deixar clar en un comunicat que "no farem cap acció que vagi en contra de la llei per molt que s'hagi aprovat per ple. Si aquesta és la manera d’actuar de l’oposició, per això els convidem a fer una moció de censura, o en tot cas, a explicar per què no la fan".

El regidor d'Urbanisme de Bagà, Marc Camps, parla de "desconeixement" dels grups de l'oposició en les seves propostes per a uns projectes que, segons recorda, "s'hi està treballant". Per exemple, explica que "les actuacions necessàries al Pont de la Vila, a la illeta de residus o a la caldera de biomassa són complexes i comporten tràmits que hem de fer amb sentit comú i seguint els procediments que marca la llei. No ens poden forçar a fer-ho en quinze dies perquè si ens saltem els passos estaríem parlant d'actuacions il·legals".