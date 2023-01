L’Hospital de Berga ha posat en funcionament un programa per a la preparació de tots els usuaris que tenen programada una cirurgia d’espatlla. L’objectiu és l’adequació física de l’espatlla abans de la intervenció i tranquil·litzar l’usuari explicant-li en què consisteix el procés de recuperació.

Inicialment es fa una xerrada informativa per explicar els avantatges de realitzar els exercicis proposats i en aquesta mateixa sessió s’ensenya, de forma pràctica, com fer-los. D’aquesta manera, es prepara l’usuari per a la cirurgia, es milloren les condicions de mobilitat, elasticitat i circulació de l’espatlla, es redueixen les possibilitat de patir complicacions postoperatòries i es fa partícip al pacient del seu procés de rehabilitació.

Està demostrat científicament que entrar a quiròfan en les millors condicions possibles, a part de ser beneficiós per a les propietats del teixit, també ajuda a una reinserció més ràpida a les activitats de la vida diària. Aquest protocol és un eina que servirà per optimitzar el tractament postoperatori i augmentarà la satisfacció de l’usuari.

El programa s’ha iniciat fa unes setmanes, des del servei de Rehabilitació amb la col·laboració de Traumatologia, i les primeres valoracions són molt positives.