Berga serà aquest any la seu de la quarta Trobada de Gestors de Patrimoni Cultural Immaterial d'arreu d'Espanya. La notícia s'ha confirmat aquest dilluns, després que el desembre passat l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ja anunciés la voluntat de l'Ajuntament d'acollir al congrés. Ho va fer aprofitant la participació a la trobada del 2022 a Talavera de la Reina, on va manifestar que seria "una gran notícia per a la comarca i una oportunitat per mostrar les potencialitats de la Patum i de la ciutat".

La Subdirecció General de Gestió i Coordinació de Béns Culturals (Ministeri de Cultura i Esport) ha acceptat que la capital berguedana sigui la seu de les jornades d’enguany. La trobada de Gestors de Patrimoni se celebrarà a mitjans de desembre, i aquest febrer s’iniciaran ja les reunions de treball per determinar diferents aspectes sobre la temàtica i l’organització de l’esdeveniment. Segons ha comentat Ivan Sànchez a Regió7: "Aquesta setmana ja tenim reunions telemàtiques amb el ministeri per començar a treballar per a un esdeveniment que permet conèixer altres territoris, patrimonis i realitats. Tothom que té una festa o tradició patrimoni de la humanitat sent un gran orgull". A més, afegeix l'alcalde, "tots ens trobem amb alguna o altra dificultat per desenvolupar la festa, en el cas de la Patum és el tema de les restriccions del foc i el problema del finançament". Lleis restrictives i problemes de finançament L'alcalde assegura que fer vincle i teixir xarxa amb altres ciutats que es troben amb problemàtiques similars, com poden ser les Falles de València o el Misteri d'Elx, "ajuda a fer força a l'hora de reclamar". En aquest sentit, la manca de finançament per a la Patum i altres festes "segur que serà un dels temes que es tractaran a la trobada de gestors". És previst que aquest congrés de finals d'any a Berga rebi una seixantena de representants de festes i tradicions espanyoles declarades patrimoni cultural, com la Patum, que va rebre la distinció el 2005 per part de la Unesco. La celebració de la trobada coincidirà amb el 18è aniversari de la proclamació de la Patum com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat. Tot i que l'estructura de la jornada s'anirà definint a mida que avancin els mesos, durant els dos o tres dies que sol durar el congrés es faran diverses xerrades i es complementaran amb visites i tallers, tant relacionades amb la Patum com amb altres temàtiques i altres indrets que són d'interès a Berga i a la comarca. La Sala Casino de Berga podria acollir les conferències que es programaran: "És una opció que hi ha sobre la taula, tenint en compte que és un lloc cèntric de la ciutat, un edifici modernista destacat, i a tocar de Sant Francesc, que és on tenim l'exposició de la Patum", ha avançat l'alcalde. El Berguedà, comarca amb quatre patrimonis de la humanitat L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, s'ha mostrat satisfet que Berga sigui la seu de la trobada de gestors de patrimoni cultural d'enguany. És el primer cop que es fa a Catalunya i serà a la capital del Berguedà: "posarà Berga en el mapa dins de les ciutats amb patrimoni cultural immaterial, i portarà molta gent a la ciutat a qui explicarem la Patum però també els ensenyarem els potencials de Berga i la comarca: l'entorn natural, el patrimoni, la gastronomia..." El Berguedà, a part de la Patum té la festa de la Fia-faia de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola que també és patrimoni de la humanitat, així com els castellers i la pedra seca.