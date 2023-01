Berga impulsa la 8a edició del cicle Rescatem la Memòria, Recuperem la Dignitat per rememorar l’entrada de les tropes franquistes a la ciutat el 2 de febrer de 1939. Aquest dijous, farà 84 anys d’aquest fet històric i del 4 al 25 de febrer hi haurà actes per fomentar la divulgació de la memòria històrica.

L’arribada de l’exèrcit franquista a la ciutat El 2 de febrer de 1939, les tropes franquistes dirigides pel general Sagardía van entrar a la ciutat per la cruïlla que enllaça el carrer del Roser amb la carretera de Sant Fruitós, a la cantonada de l’antic bar Cal Tonillo. Aquest encreuament marcava el límit de la població de Berga i era la mateixa via que portava a Solsona i Barcelona, la qual, va ser utilitzada per molts dels berguedans que marxaven al front. La capital berguedana i altres poblacions de la Catalunya Central van quedar lluny del front durant molt temps i no van patir la guerra gairebé fins al final. Tot i no haver estat un territori on es produïren enfrontaments bèl·lics directes, sí que es van notar els efectes de la guerra. La programació del cicle inclou dues rutes guiades per recórrer els diferents escenaris de l’ocupació franquista. Les visites es faran el dissabte 4 de febrer (17 h) i el diumenge 12 de febrer (11 h). El punt de sortida de les rutes serà Cal Tonillo. La primera ruta, a càrrec d’Hèctor Aranda, finalitzarà amb una visita a l’espai que havia de ser un refugi antiaeri situat sota l’edifici del Teatre Municipal. I la segona visita, de la mà de Roser Valverde, acabarà amb un breu recorregut circular als túnels que situats sota la plaça de Sant Pere. Arts escèniques El Teatre Municipal acollirà la representació de La Primera, el nou muntatge de Joan Valentí i David Pintó que relata la desconeguda història de Nativitat Yarza Planas, la primera alcaldessa de Catalunya que després de 40 anys d’exili no va aconseguir tornar a casa. A través de monòlegs, lectures, manipulació d’objectes, projeccions i música, el públic descobrirà la vida, les idees i el pensament d’aquesta mestra rural que inculcava valors de llibertat i justícia social al seu alumnat. La representació es farà el dissabte 4 de febrer (19:30 h) i les entrades es podran comprar anticipades al web ticketara.com, a 8 euros. A taquilla, en valdran 10. Una altra obra teatral és L’enterrador, de Gerard Vázquez i Pepe Zapata. L’espectacle és un homenatge a les persones, en molts casos anònimes, que amb la seva determinació van deixar testimoni d’humanitat. Es podrà veure el dissabte 25 de febrer (18 h) i el punt de sortida serà el Convent de Sant Francesc. L’aforament màxim serà de 50 persones i el públic estarà dret per endinsar-se en la història i viure l’experiència escènica de prop. Les entrades es anticipades valen 10 euros al web ticketara.com, i el mateix dia, si queden places, costaran 13 euros. Les fosses de la Guerra Civil Núria Armentano (llicenciada en Història i Doctora en Antropologia Biològica) i Queralt Solé (Doctora en Història Contemporània i professora a la UB) oferiran la conferència On són? Les fosses de la Guerra Civil, el divendres 10 de febrer a la Sala Casino (19 h). Són expertes en l’àmbit de la història i l’arqueologia de fosses del període de la Guerra Civil i el franquisme. L’Escamot pirinenc Durant la Guerra Civil es va crear un escamot d’esquí dins el Regiment Pirinenc número 1 de Catalunya, sota les ordres de la Generalitat. El documental que es podrà veure el dissabte 11 de febrer, L’Escamot pirinenc, recrea la vida d’onze soldats voluntaris d’aquest regiment. Mitjançant filmacions de l’època i els records de Joan Escudé, l’únic supervivent de l’escamot, el públic pot reviure la tragèdia de la guerra a les muntanyes del Pirineu. Dirigit per Felip Solé i realitzat per David Murillo, es projectarà al Teatre Patronat (19 h) i inclourà un debat posterior a la projecció que comptarà amb la participació del director del documental i Hèctor Aranda.