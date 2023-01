El candidat de Junts a l'alcaldia de Berga, Ramon Caballé, ha donat a conèixer una dona que ocuparà un dels primers llocs a la seva llista. És la berguedana Queralt Sales. Té 46 anys, és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració i té el títol de professora de cant. És professora de secundària i fa classes en escoles de música, és intèrpret de tenora i de polifonia vocal.

En l'àmbit polític, Queralt Sales s'estrena en la política municipal, no ha estat mai militant de cap partit, i per primer cop formarà part de la llista de Junts per Berga, ocupant una de les posicions de sortida. Ramon Caballé no ha concretat quin número ocuparà, però sí que ha avançat a Regió7 que anirà als primers llocs, juntament amb Ferran Aymerich.

Ferran Aymerich és regidor de Junts a l'Ajuntament de Berga, actual portaveu del grup i cap de l'oposició. A les eleccions del 2019 va anar de número 6 a la llista de Junts encapçalada per Jordi Sabata, a qui va prendre el relleu com a portaveu el novembre del 2020, quan Sabata va deixar el càrrec per motius personals i professionals. Aymerich té 34 anys i és enginyer industrial de professió.

Ramon Caballé s’ha mostrat content i satisfet de comptar amb Queralt Sales i Ferran Aymerich a la llista, junt amb altres persones que es faran públiques més endavant. De moment, dos noms de dos perfils «molt potents», ha dit Caballé. De Ferran Aymerich n’ha ressaltat «l’experiència com a regidor i la seva gran tasca pilotant el grup i l’acció política»; i de Queralt Sales, «la il·lusió, les ganes i l’empenta de treballar per Berga». Segons Caballé, «des de Junts demostren la transversalitat i les ganes de sumar per la ciutat».