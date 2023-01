El departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, de la mà del secretari de Treball, Enric Vinaixa, s'ha reunit aquest dimarts a Berga amb representants del teixit empresarial del Berguedà amb l’objectiu de saber quines són les seves necessitats i dissenyar així els programes de formació del departament. El president de l’ACEB, Josep Maria Serarols, ha exposat les mancances que arrossega la comarca en l’àmbit laboral i empresarial: «la falta de professionals i de perfils qualificats en tots els sectors, retenir el talent, i la necessitat d’explorar noves formacions professionals de sectors tradicionals però també dels nous, i que tinguin potencial».

Conforcat a Mida i Projecta’t són els dos programes que ha presentat el secretari de Treball, Enric Vinaixa, acompanyat de la directora del Consorci per a la Formació Contínua, Ariadna Rectoret. A diferència d’altres programes de formació contínua, l’objectiu d’aquests és «donar resposta a les necessitats reals de formació del territori», han remarcat durant la trobada a la seu de l’ACEB (Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà) amb representants d’entitats sectorials (Hostaleria i Turisme, Agroturisme, Federació del Comerç del Berguedà, Berga Comercial, Associació de propietaris del Polígon de la Valldan) i centres de formació privats (Escola Fedac Xarxa i Escola Diocesana de Navàs), per acostar-los els nous programes de formació per a empreses i persones en actiu.

Conforcat a Mida i Projecta't

Conforcat a Mida tindrà nova convocatòria al mes de març amb una dotació de 21 milions d’euros. L’objectiu del programa és impulsar la formació a mida segons les necessitats d'empreses i entitats representatives d’empreses.

I el programa Projecta’t té per objectiu donar orientació professional a persones en actiu amb la voluntat de mantenir els llocs de treball i garantir capacitat d’adaptació als canvis que es produeixen a tots els sectors.

El secretari de Treball, Enric Vinaixa, ha afegit que són programes que "tenen tots els elements per la retenció del talent de les persones treballadores i per la inserció de persones desocupades”. La directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Ariadna Rectoret, ha destacat que "per primera vegada el concepte de formació a mida és real i garanteix una ajuda directa per a formacions que cobreixin les necessitats de les empreses".

Noves formacions en el camp de la bioconstrucció

Després de la reunió la directora del Consorci de Formació Contínua de Catalunya, Ariadna Rectoret, representants de l’ACEB, la directora de Firhàbitat, Rosa Prat i l’alcalde d’Olvan, Sebastià Prat, han visitat l’empresa Macusa, situada al polígon d’Olvan, amb l’objectiu de conèixer l’empresa de la mà del seu gerent, Xavier Guitó, i posar sobre la taula possibles col·laboracions per l’impuls de noves línies formatives relacionades amb el sector de la construcció amb fusta en el camp de la bioconstrucció. Aquest és un àmbit considerat estratègic des de l’ACEB, tal com es constata a través de Firhàbitat.

També s’han explorat possibles programes per a la formació d’operaris de fusteria i muntadors a través de certificats de professionalitat.