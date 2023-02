El Consell Comarcal del Berguedà traslladarà els serveis socials a l'antiga seu de l'ens comarcal, ubicada en una planta entresòl del carrer Pere III de Berga amb entrada també pel passeig de la Pau. És un local on fins ara hi havia l'arxiu del Consell Comarcal i que acolliran l'àrea de serveis socials, ubicats actualment a la seu del Consell al carrer Barcelona. Això permetrà guanyar espai i oferir el servei amb "més comoditat" i "més privacitat", segons fonts del Consell Comarcal.

Les noves dependències tenen una superfície de 136 metres quadrats i el projecte contempla que un espai de recepció, sales d’espera, una sala d’atenció amb un espai al costat per poder observar sense ser vistos, sales de reunions, una àrea de treballs dels Equips Atenció Infància i Adolescència (EAIA), del Servei Informació i Atenció a la Dona (SIAD), una zona de treball pels professionals del servei, un despatx perquè el facin servir alternativament professionals diferents durant la setmana, un despatx per la cap d’àrea i un office. Per dur a terme el condicionament d’aquestes sales es prioritzarà la privacitat amb espais sectoritzats i ben insonoritzats. S'aprofitarà al màxim l’espai existent per rendibilitzar els recursos econòmics disponibles.

El cost d’aquesta remodelació és de 161.481 euros. El Consell preveu pagar la remodelació amb fons provinents de la Diputació de Barcelona a través del Pla General d’Inversions. Els treballs tenen un termini d’execució de cinc mesos i ja estan en marxa, tal com han constatat aquest dimecres en una visita d'obres el president del Consell Comarcal, Josep Lara; i la consellera comarcal d’Atenció a les Persones, Salut i Polítiques d’igualtat, Anna Maria Serra.

Preservar la intimitat i la confidencialitat

Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà, ha explicat que la seu del Consell es va quedant petita "pel creixement dels serveis que es presten". Amb el canvi d'ubiació de l'àrea de serveis socials, "tindrem unes instal·lacions a mida i totalment renovades, que els donarà més comoditat”. A més, “s’alliberarà un espai a la seu del carrer Barcelona per a altres àrees”.

Anna Maria Serra, consellera d’Atenció a les Persones, Salut i Polítiques d’Igualtat ha destacat que “hem prioritzat la qualitat del servei i això passa per l'aposta centrada a preservar la intimitat i confidencialitat de les persones”. A més “és necessari que els professionals tinguin un espai adequat que permeti la col·laboració i intervenció simultània i de suport de forma transversal”, alhora que s’ofereix un tracte individualitzat en un entorn adaptat als usuaris.

El 2022, el Consell Comarcal del Berguedà va destinar 2.994.777 d’euros a l’àrea d’atenció a les persones. Dins d’aquest àmbit s’ofereixen diferents serveis a la ciutadania com són el servei de teleassistència, els serveis socials bàsics, el Banc d’Ajudes Tècniques, el Servei d’Atenció Domiciliària, el Servei Socioeducatiu Itinerant, el servei de suport a les famílies, dinamització de la gent gran, inclusió, mediació, migració o igualtat.