Les obres de millora de la seguretat contra incendis al Teatre Municipal de Berga s'executaran més endavant. La previsió era tancar el teatre des d'aquest febrer fins al maig per poder construir un fals sostre per aïllar zones i reduir els riscos en cas de foc a l'edifici, però finalment no serà així. El concurs públic per adjudicar aquesta obra ha quedat desert i això fa que el projecte s'endarrereixi. Mentrestant, el teatre continuarà obert i podrà acollir la programació cultural.

El regidor d'Urbanisme, Obres i Serveis, Aleix Serra, ha explicat que després de valorar amb els tècnics el motiu pel qual no s'ha presentat cap empresa al concurs, s'ha determinat que "el projecte ha quedat desfasat i s'ha de modificar, sobretot els preus". Caldrà incrementar l'import de l'obra i tornar a treure el projecte a licitació, "sense que afecti al calendari d'assajos i representacions dels Pastorets". Aquesta va ser la resposta del regidor Aleix Serra al ple d'aquest dijous a l'Ajuntament de Berga, contestant a la pregunta del portaveu de Junts, Ferran Aymerich, sobre les conseqüències que pot tenir l'endarreriment de l'obra i els terminis que es marquen a partir d'ara. Sobre el termini, el regidor ha assegurat que hi ha marge per executar l'obra: "És un projecte finançat per la Diputació que es pot executar entre el 2023 i el 2024". A partir d'ara, els propers passos són modificar el projecte, treure'l a concurs i adjudicar les obres, calculant un bon encaix en el calendari. El projecte tenia un pressupost de 222.164 euros i la subvenció de què es disposa és d'uns 200.000 euros. Amb l'actualització de preus necessària hi haurà un increment de cost del projecte que haurà d'assumir l'Ajuntament, tal com ha confirmat Aleix Serra: "Ja assumíem una part de l'obra amb recursos propis, i ara aquesta part s'augmentarà. La contemplarem en els pressupostos d'aquest 2023 i l'assumirem amb fons propis o, si podem, amb una ajuda d'una altra font de finançament". El projecte preveu l’enderroc del fals sostre actual del teatre i la formació d’un nou fals sostre autoportant i resistent al foc, convertint l’espai de sota coberta en un sector d’incendi independent de la platea del teatre. Per fer efectiva la sectorització es crearà un nou accés sota coberta des de la terrassa exterior situada sobre el vestíbul del teatre i s’instal·laran comportes tallafocs a tots els difusors de la climatització per aire del teatre. A banda de millorar la seguretat de l’equipament, les actuacions permetran disposar de nous accessos i sistemes de seguretat per arribar a les cobertes de l’edifici, fet que facilitarà futures actuacions de manteniment.