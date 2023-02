El regidor del PSC de Berga, Abel Garcia, va anunciar al ple d’ahir a l’Ajuntament de Berga que posa una línia de whatsapp a diposició dels veïns i veïnes de Berga «per rebre propostes, idees, inquietuds i suggeriments». Segons el regidor socialista, a l’oposició al consistori, «la ciutadania pateix un desgovern marcat per la deixadesa i la pèrdua d’oportunitats per la passivitat de l’equip de govern (CUP i ERC)».

Abel Garcia exposa que al llarg del mandat ha denunciat mancances i ha fet oposició quan ha calgut, i ha estès la mà per fer pinya en moments complicats, «pel bé de la ciutadans», que no sempre, diu, «se senten escoltats per l’equip de govern».

Segons Garcia, «la ciutat té un govern que ha girat l’esquena a moltes propostes i demandes de la ciutadania, apostant pel sectarisme i no escoltant les opinions de la gent». Per això, «amb la voluntat de seguir representant aquells que volen un canvi per Berga, poso a disposició un whatsapp públic». El número és el 621 14 41 84. Amb aquesta mesura, l’objectiu del regidor socialista «és estar el més a prop possible de la ciutadania i escoltar les seves demandes».