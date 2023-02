Els pintors Josep Escobet i Raül Jubany van començar rascant la façana de la casa i es van adonar que a sota hi havia un dibuix tapat i esborrat amb una sanefa que donava la volta a les tres parets que formen la façana d’un habitatge del carrer Portal d’Avià, al nucli antic de la població.

«Vam trobar uns colors que sortien una mica desdibuixats i vam veure que era una sanefa», ha comentat Josep Escobet, tercera generació de pintors i restauradors de la seva família. Així és com van descobrir l’art què amagava la façana d’aquesta casa. D’acord amb els propietaris, van decidir restaurar-ho per recuperar-ho. El primer pas va ser acabar de rascar tota la pintura vella i copiar la sanefa que hi havia antigament per poder refer els colors originals i després calcar-la a la façana de la casa, amb la mateixa alçada i mida que els dibuixos antics.

Pel què fa el mural, Josep Escobet ha comentat que en aquest cas «era una mica més visible». El mural format per un plataner i la imatge del Pedraforca era a sobre de les pintures. Això indica que el mural és més recent que les sanefes, tot i que no se sap l’any exacte en què es van fer. Segons Raül Jubany, «els propietaris parlen que el mural es va fer aproximadament fa vint anys, ja que van ser ells qui el van encarregar-lo». El pintor Josep Escobet ha detallat que «es veia una mica la forma i el vam dibuixar seguint el què havia fet el pintor d’aquella època».

Els materials utilitzats per restaurar tant la sanefa com el mural són pigments d’exterior que aguanten els canvis de temperatura i les condicions meteorològiques adverses. Per ajudar a la millor conservació dels colors, els pigments s’han protegit amb uns vernissos que ajuden a que no es descoloreixi.

Fa dos mesos que els pintors treballen en el projecte de restauració de les tres cares de la façana de la casa, respectant tots els colors originals. Ara, els queden els darrers retocs per donar la restauració pictòrica per acabada.