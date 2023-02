Els veïns del barri vell de Berga reclamen aparcaments a la nova zona del carrer Harmonia

Els veïns del barri vell de Berga segueixen l’evolució de les obres del carrer Harmonia «il·lusionats» amb la nova imatge d’aquest tram del barri vell de Berga, però insisteixen que caldria apostar per fer-hi alguns aparcaments. La presidenta de l’Associació de Veïns del Capdamunt de la Vila, Roser Farràs, ha recordat que el barri vell «té una mancança important d’aparcament» i ha reivindicat «la necessitat de disposar de noves places, tant per als veïns del barri com per a aquelles persones que puntualment han d’accedir-hi amb cotxe i fer-hi parada».

Roser Farràs ha assenyalat una part dels terrenys del carrer Harmonia com a espai «idoni» per «fer-hi alguns aparcaments». Parla d’entre sis i vuit: «no demanem un gran aparcament de vehicles, però sí algunes places que resolguin la problemàtica amb què ens trobem els que hi vivim».

Tot i que Roser Farràs ho defineix com una acció prioritària per facilitar la vida al barri, la reurbanització del carrer Harmonia no contempla aparcaments. «L’Ajuntament no ho ha previst però nosaltres insistim perquè ho veiem necessari. Aplaudiríem una segona fase del projecte que portés més aparcaments a la zona».

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Berga, Aleix Serra, no ho veu gens clar. Ha explicat que d’entrada no es contemplen aparcaments en aquesta zona: «No veiem clar hipotecar una part d’aquesta obra per a aparcaments que tampoc no resoldrien una problemàtica més gran, la de l’aparcament al barri vell». En aquest sentit, ha dit que estudiaran opcions per donar poder donar resposta a la reivindicació dels veïns: «S’ha de valorar com resolem el tema dels aparcaments al barri vell». Tant el regidor Aleix Serra com l’alcalde, Ivan Sánchez, ja es van mostrar el seu compromís, fa uns mesos, «d’estudiar fórmules un cop s’hagin acabat les obres i es pugui analitzar la mobilitat a la zona».

De moment, el trànsit que actualment passa pel carrer Buxadé i el revolt de la travessera d’Harmonia es desviarà pel nou carrer Harmonia, que s’eixamplarà i serà un vial de plataforma única, sense voreres i amb llambordes de pedra.