L’enderroc de set cases obre un carrer ample al barri vell de Berga

El carrer Harmonia de Berga mostra una fesomia nova després de l’enderroc de la renglera de cases que ha de permetre esponjar tota aquesta zona del barri vell i revertir la degradació dels darrers anys. Aquests dies s’ha enllestit la part de l’enderroc, tant de les cases del carrer Harmonia (números 2,4, 6 i dos edificis sense número), com les del carrer Buxadé (números 22 i 24). Eren set habitatges de propietat municipal que l’Ajuntament va decidir tirar a terra per reurbanitzar completament el carrer Harmonia, des del carrer Buxadé fins a la travessera d’Harmonia.

Les obres van començar ara fa un mes, el dilluns 9 de gener, i «van a molt bon ritme», ha remarcat el regidor d’Urbanisme, Aleix Serra. «De moment, s’ha fet molta feina, sense problemes ni impediments», ha dit satifsfet de l’evolució dels treballs: «L’obra avança ràpid, avança bé i els veïns estan contents. Tal i com està ara ja ens podem fer una idea de com serà el nou carrer, és la imatge de la nova obertura que es preveia amb aquesta actuació».

L’objectiu de l’obra, llargament reivindicada pel veïnat, és esponjar un tram del barri vell, guanyar una zona més oberta i assolellada (només queden cases a una banda del carrer) i millorar la imatge d’un sector que en les últimes dècades ha patit un progressiu procés d’abandonament i degradació. Per Serra és «una actuació molt necessària, planificada fa vint anys i inclosa en el POUM del 2005».

Característiques del nou carrer

Un cop enllestit l’enderroc, s’estan acabant les tasques de retirada de runa i es comencen a obrir fonaments dels murs per preparar la plataforma del nou carrer, amb llambordes i sense voreres. Tal com ha explicat el director de l’obra, Joan Fígols, tindrà una amplada de 4,5 metres, gairebé el doble que fins ara (feia entre 2 metres i 2,5), i els cotxes hi circularan en un únic sentit. Hi haurà espai per al trànsit rodat i al costat un passeig per als vianants, així com una zona enjardinada i un mirador cap al sud, just a sobre dels horts de la finca de Cal Blanxart, des d’on es mantindrà un desnivell respecte la part nova.

Entre el carrer Harmonia i el carrer Buxadé es crearà una petita plaça, amb mobiliari urbà i alguns arbres que complementaran tota la zona verda que s’ha dissenyat amb la nova urbanització. «En total es plantaran una desena d’arbres, i val la pena esmentar-ho perquè al barri vell hi ha pocs espais amb arbrat», ha comentat el regidor Aleix Serra, que també s’ha referit a la importància de disposar «d’un nou espai de relació social». En total l’àmbit d’actuació serà de prop de 600 m2. L’obra també contempla el soterrament de serveis, com el clavegueram, l’aigua i la llum, que ara tenia instal·lacions obsoletes.

L’Ajuntament de Berga finança els 600.000 euros de l’obra a través del Pla General d’Inversions del a Diputació de Barcelona. El termini d’execució és de 9 mesos.

Els veïns aplaudeixen el projecte

La presidenta de l’Associació de Veïns del Capdamunt de la Vila, Roser Farràs, s’ha mostrat contenta amb el projecte: «Fa molts anys que l’esperem, la majoria pensem que serà una millora del barri vell que molts no hem vist mai». És conscient que alguna veu crítica «perquè es perd l’essència del barri vell» però «hem de ser realistes i veure que un cop hem arribat a aquest punt de degradació i deixadesa no hi havia cap més opció. És un projecte que ens beneficiarà a tots i que pot incentivar a propietaris particulars de pisos buits, bancs i fons voltors a actuar». En aquest sentit, l’Ajuntament de Berga fa una crida a la «corresponsabilitat dels diferents agents de la zona».