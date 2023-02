El servei de transport escolar comarcal ha retornat a casa seva abans de l’hora prevista a 82 alumnes d’educació secundària de l’alt Berguedà per la previsió de més nevades en aquesta zona del Berguedà aquest dimarts, on a primera hora ja ha nevat. La mesura s’ha pres per evitar riscos davant d’una possible complicació de l’estat de la xarxa viària en cas de més nevades al llarg del matí i amb l’objectiu de garantir la seguretat dels usuaris.

En concret s’ha avançat el retorn a casa dels alumnes de l’institut l’Alt Berguedà de Bagà procedents de Terradellas, Guardiola de Berguedà, la Pobla de Lillet, Castellar de n’Hug, Sant Julià de Cerdanyola, Gósol, Saldes i Vallcebre. Estudiants d'educació primària Pel que fa a educació primària, s’han anul·lat dues rutes: la que havia de transportar alumnes de Castellar de n’Hug a l’escola de La Pobla de Lillet i la de Saldes fins a Vallcebre amb un total de 12 estudiants afectats. En aquest ja no s’ha prestat el servei d’anada sinó que s’ha suspès perquè a primera hora del matí nevava. També en aquest cas s’ha optat per primar la seguretat dels usuaris del servei. D’altra banda, i malgrat que a primera hora ha nevat i en alguns punts de l’alt Berguedà la neu s'hi ha començat a agafar, el servei de recollida de deixalles s’ha pogut fer sense problemes.