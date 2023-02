L’Ajuntament de Puig-reig destinarà un total de 46.500 euros per ajudar i donar suport a famílies vulnerables o amb dificultats econòmiques. En total són quatre ajuts diferents i la convocatòria que s'emporta un pressupost més important és el de serveis socials per a l'atenció a les persones, amb 35.000 euros, una partida igual que la que es va aprovar el 2022, tot i que a final d'any va fer falta una modificació de pressupost per destinar-hi 4.000 euros més.

L'any passat van ser 39.000 euros per ajudar a unes 90 famílies de Puig-reig, ha explicat a Regió7 la regidora d'Atenció a les Persones, Rosa Garcia, preveient que aquest 2023 "segurament la partida també ens quedarà curta, i s'haurà d'incrementar", ja que "ens estan arribant famílies a Puig-reig que acudeixen a Serveis Socials", ha comentat. La resta d'ajudes són: una partida de 3.000 euros per ajudes per a l’escolarització en escoles bressol; 3.500 euros per a material i llibres per a alumnes; i 5.000 euros per a activitats extraescolars. Segons Rosa Garcia, "amb aquests imports, els mateixos que l'any passat, suposo que cobrirem les demandes". L'objectiu d'aquestes ajudes és "continuar donant suport a les famílies empadronades al municipi que ho necessitin", ha remarcat la regidora Rosa Garcia. Les convocatòries dels ajuts es van aprovar al ple de dimarts de l'Ajuntament de Puig-reig, en el qual la regidora de l'oposició Eva Serra també fer una reflexió sobre la importància d'aquests ajuts per a la inclusió dels infants de famílies vulnerables del municipi, especialment fent referència a les relacionades amb les activitats extraescolars. Un cop s'hagin publicat les convocatòries d'ajuts, les persones interessades podran fer les sol·licituds per mitjà de la pàgina web puig-reig.cat o demanant cita a Serveis Socials. A partir d'aquí, les tècniques faran la valoració econòmica i social des les famílies. Més dedicació de la regidora Elisabet Teixidor El ple d’aquesta setmana a l’Ajuntament de Puig-reig ha aprovat també l’augment de la dedicació del 50 al 80% de la regidora del govern Elisabet Teixidor, amb l’objectiu de donar suport a les tasques de l’alcaldia i reforçar la feina de l’equip de govern (ERC). La retribució de Teixidor, però, continuarà sent la mateixa i aquest canvi no suposarà cap increment de la despesa. La proposta arriba al final del mandat després de canvis en la situació personal de l’alcalde, Josep Maria Altarriba, i els problemes que ha desencadenat la manca de secretari que arrossega el consistori des de fa mesos.