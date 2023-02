El Carnaval de Berga arriba més d'hora que mai. Enguany s'avança una setmana i dissabte, 11 de febrer, ja es viuran els primers actes de la festa amb una Vetllada d'Espant.

El terror és la temàtica d'aquesta edició i per aquest dissabte a la tarda s'ha programat un passatge del terror per a infants fins a 11 anys (17h) i un altre a partir dels 12 anys i adults (18h), al local dels Castellers de Berga (antic Cinema Catalunya, al carrer Major). L'aforament és limitat i cal inscriure's a www.ajberga.cat.

A les 21 h, es farà la presentació del Rei Dimoni del Carnaval de Berga 2023, i a continuació un correfoc pels carrers de la zona del carrer Major amb els Diables del Clot de l'Infern de Puig-reig, amb l'acompanyament de la xaranga Entrompats Band.

A les 22 h, sopar i projecció de vídeos promocionals de les colles participants a la rua del dissabte 18 de febrer. Hi ha temps fins aquest divendres per apuntar-se. S'entregarà un premi de 300 euros al millor vídeo per gastar a botigues de Berga Comercial. I la festa es tancarà amb sobretaula musical.