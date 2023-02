Decidim Berga es planteja presentar-se a les eleccions sota el paraigua de Primàries Catalunya

Decidim Berga no descarta tornar-se a presentar a les municipals. La formació independentista va concórrer per primer cop a les eleccions ara fa quatre anys, amb Daniel Fàbregas com a cap de llista i antics regidors de l'Ajuntament de Berga als primers llocs, com ara Maria Antònia Ortega (va formar part del Grup Municipal de CiU del 2015 al 2019) o Antoni Biarnés (alcaldable de CiU el 2015 i regidor a l’oposició fins al 2019).

Quan falten tres mesos i mig per la cita electoral (28 de maig), Decidim Berga no ha concretat si tornarà a fer llista per Berga però sí que ha apuntat que "s'està treballant per poder-hi arribar". Ho ha dit a Regió7 Maria Antònia Ortega, que actua de portaveu d'un grup amb inquietuds per repetir l'experiència d'ara fa quatre anys. Tot i que Decidim Berga va obtenir un tímid 2,23% dels vots, amb 183 vots, la formació no vol tirar la tovallola, si més no sense escoltar la ciutadania, "i veure quines són les seves inquietuds i reflexions". Maria Antònia Ortega ha insistit que «Decidim Berga, volem ser-hi si és el millor per a la gent de Berga. Creiem que es fa del tot necessari un canvi en la manera de fer política tant a nivell municipal com nacional».

Si Decidim Berga fa llista electoral, es planteja fer-ho sota el paraigua de Primàries Catalunya, amb qui comparteix la filosofia i els objectius. És una possibilitat que hi ha sobre la taula, "però encara està en fase molt embrionària", ha assenyalat Ortega. "No hi ha res decidit".

El primer pas serà assistir a l'Assemblea Local de Berga que ha convocat per aquest divendres, 10 de febrer, Primàries, amb la intenció de decidir l'estructura de Primàries a Berga. Es farà a l'hotel Berga Park a 2/4 de 8 del vespre. El segon pas, serà convocar una assemblea de Decidim Berga on exposar les opcions, intercanviar impressions i prendre una determinació sobre si hi torna a haver candidatura de Decidim Berga, i si hi ha acord o no amb Primàries.

L'alcaldable de Decidim Berga el 2019, Daniel Fàbregas, es va desentendre per estar al peu del canó del grup. I Antoni Biarnés ha confirmat a aquest diari que no formarà part de la candidatura. No repetirà ni amb Decidim Berga ni amb cap altra formació, ha remarcat, tot i que ha admès que té contactes amb més d'un grup per deixar clar el seu posicionament: "Sóc partidari d'aquells que aposten per un canvi per Berga, però no hi veig espai per a més grups. El PSC, Junts i Berga Grup Independent plantegen un canvi per Berga, potser ara no toca tornar a fer llista de Decidim Berga". Biarnés opina que "com més partits, més fragmentació hi haurà i més complicat serà governar".