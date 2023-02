L'excap de Recursos Humans de l'Ajuntament de Berga, que va deixar el càrrec coincidint amb un retard en el pagament de les nòmines del mes de gener als treballadors de la corporació, assegura en un comunicat tramès a aquest diari que no va plegar per l'incident, sinó que ja havia avisat amb antelació al govern municipal que tenia una altra feina i que deixaria la de l'Ajuntament de Berga. El funcionari rebat de cap a peus l'explicació donada pel regidor responsable, Ramon Camps. En aquell moment, Regió7 no va poder contactar amb el treballador.

El funcionari atribueix el retard a problemes tècnics i aclareix que les nòmines estaven signades abans del dia 31de gener. Indica que es tracta d'una "renúncia voluntària" que no té a veure amb "el pagament de la nòmina de gener amb un dia i mig de retard" i nega que hi hagués "un avís previ d’iniciació d’un expedient disciplinari si no renunciava abans". Considera que se’l fa "responsable individual i exclusivament de les complicacions i se li imputa públicament davant de la premsa i de la ciutadania la comissió d’una falta molt greu que, segons es diu, hagués pogut comportar el seu acomiadament".

Qui va ser cap de Recursos Humans explica per escrit que "la renúncia voluntària del funcionari no té res a veure amb les complicacions de la nòmina de gener o amb un avís d’un hipotètic expedient disciplinari si no renunciava, que en cap cas ha rebut ni tan sols verbalment, sinó que ha estat únicament causada per l’acceptació de l’oferiment d’un altre lloc de treball del mateix rang a una altra administració per haver-hi superat una oposició, tal com està degudament acreditat i és plenament habitual a les administracions públiques, oferiment que se li va fer a primera hora del 31 de gener i que el funcionari va acceptar comunicant-ho a l’Ajuntament a través d’una instància el mateix dia 31 donant el període de preavís que preveu el conveni, quan els fitxers i la proposta de nòmina (última responsabilitat del departament de recursos humans dins del procés de pagament) ja estaven signats i abans que s’endarrerís el seu pagament".

Afirma que "el motiu real de la renúncia ha estat des del primer moment de sobres conegut pels responsables polítics" i afegeix que "portava advertint-los reiteradament (per escrit i de paraula) com a mínim des de l’agost de 2022 de la seva intenció meditada i decidida de renunciar a aquest lloc de treball per anar-se’n a una altra administració un cop hagués complert amb el compromís personal i voluntari de no deixar a mitges la negociació sindical i les convocatòries dels processos d’estabilització del personal interí i temporal, que poden acabar suposant el pas a fixos de 59 treballadors i que ja s’han publicat aquest desembre".

En relació a les complicacions de la nòmina de gener, el funcionari manifesta que "està acreditat documentalment que durant els dos anys i mig que ha desenvolupat les funcions, des del juliol de 2020, tots els expedients de nòmina que ha instruït (tant els de l’Ajuntament de Berga com els de la Residència Sant Bernabé) s’han signat durant el mes en curs sense ni una sola excepció, i que en el cas d’aquest gener, l’ordenació dels pagaments de la nòmina de l’Ajuntament es va fer tres dies més tard de la proposta de nòmina (signada igualment dins del mes en curs) fruit d’incidències tècniques i de programes informàtics fora del departament de recursos humans".

"També està acreditat -continua- que ja portava advertint des de principis de mes als seus responsables que els nous canvis de criteri no motivats ni avisats amb cap antelació instaurats aquest gener en procediments interns a escala tècnica suposarien una ralentització del procés de la nòmina que implicaria necessàriament arribar amb molt poc marge a final de mes".

L'ex cap de Recursos Humans fa pública "perplexitat i indignació amb la imputació directa" que se li ha fet. Manté que és "completament infundada i manifestament improcedent de la comissió d’una falta administrativa molt greu que hagués pogut comportar acomiadament, conseqüència que la llei reserva per conductes molt diferents". Finalment indica que "mai m’hagués imaginat que una simple renúncia per marxar a una altra administració, anticipada des de ja fa molts mesos, podria acabar comportant polèmica o enrenou". Es lamenta, també, que s'hagi fet pública una argumentació de la situació "sense ni tan sols haver-hi hagut cap comunicació interna prèvia o, encara més greu, cap oportunitat de defensa del funcionari".