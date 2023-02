De Patronat de la Patum a Consell Municipal de la Patum. Berga ha fet efectiu el canvi de nom de l'òrgan consultiu, tal com va anunciar fa uns mesos, per tal d'adaptar-se a la normativa de participació ciutadana. El Consell Municipal del Patum substitueix al què fins ara el Patronat i a la reunió d'aquest divendres al vespre es va nomenar formalment la nova composició de l'organisme.

L'integren representants polítics, tots els caps de colla i quatre patumaires. No hi ha hagut canvis respecte els membres que ja formaven part del Patronat, "ja que serà després de les eleccions municipals, en funció dels resultats, quan tocarà renovar la composició del Consell", ha explicat l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez. Com a novetat, ara assistiran a les reunions tots els caps de colla. Segons Ivan Sànchez, "és positiu. Tots junts hem d'avançar i prendre les decisions sobre la Patum".

Membres del Consell Municipal de la Patum

El president és l’alcalde, Ivan Sànchez; el vicepresident Eloi Escútia; el regidor vocal de la CUP, Isaac Santiago; el regidor vocal de Junts, Ferran Aymerich; el d’ERC, Dolors Tous; el del PSC, Abel Garcia; el cap de colla del Tabal, Xavi Prat; dels Turcs i Cavallets, Jaume Espel; dels Àngels, Jennifer Prat; de la Guita Grossa, Jordi Capdevila; de la Guita Xica, Eloi Martínez; de l’Àliga, David Perarnau; dels Nans Vells, Òscar Guijarro; dels Gegants, Dani Massana; dels Nans Nous, Jordi Isanta; del Vestidors de Plens i Maces, Joan Sala; com a representant dels saltadors de Maces de lluïment i nit, Maria Casals; com a vocals patumaires: Joan Olalla, Jordi Selga, Jaume Vima i Martí Villegas; i la secretària és Marta Planas.

Temes tractats en la darrera reunió

Al Consell Municipal, que de gener a Patum es reuneix un cop al mes, es debaten les qüestions relacionades amb la festa, amb el compromís de l'Ajuntament de prendre's els acords com a decisions fermes. Aquest divendres, es va posar sobre la taula el fet que Berga serà la seu de la trobada de gestors de Patrimoni Cultural Immaterial de tot l'Estat espanyol. Es farà el 14 i 15 de desembre d'enguany.

D'altra banda, Quim Muñoz i Raquel González, administradors de la Patum 2022, van assistir a la sessió per fer donació a la festa d’uns suports perquè els infants que porten les palmes puguin fer-ho amb més facilitat durant el desplaçament entre l’Ajuntament i l’església.

També es va consensuar donar a conèixer la programació de La Patum tot l’any just després de Setmana Santa. Es preveu que inclogui, a més de la presentació de la samarreta oficial de La Patum, altres activitats com exposicions, concerts i activitats infantils.

Pel que fa als títols de patumaire, els caps de colla tenen fins al 31 de març per proposar els noms de les persones a qui s'atorgaran en aquesta edició de la festa.

I es va informar que la setmana que ve es donarà a conèixer la convocatòria del 47è Concurs de Cartells de La Patum, així com també el termini per a la presentació de sol·licituds per a fer d’administradors.