El Rei Dimoni ja és a Berga. El Carnaval ha arribat una setmana abans i ha ho fet responent a la temàtica d'enguany: la por. El Rei Carnestoltes és un dimoni que ha donat la benvinguda aquest dissabte a les 500 persones, entre petits i grans, que han entrat al passatge del terror muntat per Insomnia Corporation. Les instal·lacions de l'antic Cinema Catalunya han permès fer un recorregut per diferents escenes amb monstres i personatges terrorífics, tota mena d'efectes especials, sons i il·luminació creada per a l'ocasió.

L'ambientació i la caracterització dels personatges no ha deixat indiferent als participants, que sortien contents després d'haver deixat anar algun crit: "Ha estat una experiència molt bona. Un passatge molt ben decorat amb personatges ben caracteritzats", explicaven Eduard Mateos, Marta Mas i Unai Urbieta, de Berga. Tot i que la majoria eren berguedans, hi havia participants de fora, com Jordi de los Reyes, que ha vingut de Manresa expressament per a l'ocasió: "M'agrada la temàtica de por i no m'ho he volgut perdre".

Al final de l'última sala del passatge, el Rei Dimoni feia el darrer ensurt als participants. Un personatge que cridava l'atenció sobretot dels més petits. "És el Rei dimoni!", exclamaven alguns mentre els pares els feien la foto amb el protagonista. "Ens ha agradat molt fer el passatge del terror", coincidien a destacar l'Aleix, de 8 anys, i la Jana, la Paula i l'Aina, de 10 anys. Una d'elles admetia haver passat una mica de por: "Caminaves tranquil·lament i quan no t'ho esperaves sortia un monstre i et feia un bon ensurt".

En canvi, el Jan, de 4 anys, presumia de ser valent: "Els monstres no m'han fet por, m'han xocat la mà". La Sara, de 8 anys, explicava que era la primera vegada que s'endinsava en un túnel del terror i que s'ho havia passat molt bé. En canvi la Laia, de 12 anys, i el seu germà Oriol, de 9, ja havien tingut alguna experiència relacionada amb la por, una temàtica que els agrada i per això no s'han volgut perdre l'esdeveniment. Tampoc la Thaïs i la Laia, de 12 anys, "molt divertit, tot i que en alguns moments feia por".

Els infants han estat els primers de fer el recorregut, i després, els joves i adults. El muntatge i la decoració no s'ha variat però sí el grau de por, d'ensurts, i les accions dels actors, ja que per exemple a la part de carnisseria apareixien amb serres mecàniques. A més, s'ha incorporat una sala amb una projecció de vídeo i un joc de buscar una llum per sortir-ne. Una vintena d'actors han fet possible el passatge del terror del Carnaval de Berga. Climent Vila, d'Insomnia Corporation, n'ha fet una valoració molt positiva: "Estem molt contents amb la resposta del públic".

Aquest dissabte al vespre Berga viurà un correfoc, amb els Diables del Clot de l'Infern. I després, sopar i projecció de vídeos promocionals de colles que participaran a la rua de dissabte que ve, 18 de febrer. S'han presentat 15 vídeos i el millor guanya 300 euros per gastar a les botigues de Berga Comercial.