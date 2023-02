Projecten fer un glàmping amb 35 unitats d’acampada a Borredà. La comissió d’urbanisme de la Catalunya Central ha aprovat el planejament que en permetrà la construcció.

L’oferta d’allotjament turístic del Berguedà incorporarà una nova proposta vinculada a les noves tendències de viatges amb un cert luxe, que uneixen l’anomenat ecoturisme amb la tranquil·litat i l’allunyament de les massificacions. Aquesta modalitat s’anomena glàmping, càmping amb glamur, una variant del càmping convencional que va néixer als Estats Units i que s’està estenent per Europa i altres països del món. Tot i que cada vegada més càmpings destinen un espai al glàmping, és menys freqüent que sigui exclusivament glàmping, amb bungalous, cabanes, o tendes de luxe ben equipades i sense que hi falti cap comoditat.

Aquesta és la filosofia del futur glàmping de Borredà. Els propietaris que han apostat per aquest projecte és una parella que s’ha dedicat tota la vida a l’hostaleria, Ismael i Bettina, que han impulsat projectes com un resort a Palawan a Filipines. Ara, tenen llum verda per tramitar les llicències i fer els passos necessaris per tirar endavant el glàmping a Borredà: «La previsió era començar de seguida que tinguéssim els permisos, però per qüestions familiars ens hem traslladat una temporada a viure als Estats Units. Esperem poder tornar el més aviat possible», comenta l’impulsor del projecte, que és de Barcelona. Explica per què es van fixar en Borredà: «Vam trobar una propietat en aquesta zona preciosa, que coneixíem per uns amics, i després de fer un estudi sobre viabilitat, que fos legal i que fos sostenible, ens hi vam llençar de cap».

Com serà el glàmping?

El futur equipament ocuparà uns terrenys de la zona nord del poble. Els clients del glàmping hi trobaran dos tipus d’allotjaments: una part de bungalous i una altra de tendes tipus safari. «Les dues opcions tindran molta privacitat i s’instal·laran on hi hagi el menys moviment de terres i arbres possibles. Seran 35 unitats d’acampada, apostant per la qualitat i no per la quantitat que permetria el terreny», comenta l’impulsor, i recorda que al glàmping no es permet acampada fora dels allotjaments que s’ofereixen ni tampoc caravanes i ni autocaravanes. A part dels allotjaments, hi haurà un edifici de serveis i restaurant.

L’alcalde de Borredà, Jesús Solanellas, aplaudeix la iniciativa i l’ampliació de les places turístiques que actualment té Borredà amb el càmping, les cases de turisme rural i els pisos turístics.