El departament de Salut ha respost la queixa de vuit associacions de mares i pares d'escoles de l'alt Berguedà que, tal com avançava la setmana passada Regió7, reclamaven un reforç del servei de pediatria perquè se senten desatesos. En un comunicat, Salut assegura que en el cas que en algun moment no hi hagi la pediatra del CAP de Guardiola de Berguedà, el servei "no queda desatès" i sempre "es garanteix l'atenció" a les famílies a través del metge de família.

En aquest sentit, Salut recorda que, si bé l'últim responsable de l'atenció al nen fins als 14 anys és el pediatre, "aquesta atenció es coordina amb la resta de professionals de salut" que atenen l'infant i, per tant, "l'atenció continuada i urgent a la població infantil la pot donar el metge de família dels consultoris existents. I aquest, quan així ho consideri, pot derivar al pediatra del CAP de Guardiola de Berguedà o bé al servei d’urgències de l’hospital de Berga". El departament de Salut reconeix que tot el sistema de Salut pateix "la manca de professionals sanitaris, en general, i de pediatres, en particular" i que als entorns rurals, com l'alt Berguedà, "encara hi ha més dificultats per captar professionals" i, per això, estan treballant per "ser més atractius per retenir el talent". De fet, aquesta manca de professionals a l'atenció primària és el motiu pel qual Salut va decidir que tota l'atenció pediàtrica de l'Alt Berguedà se centralitzés al CAP de Guardiola de Berguedà. Això, segons el departament, "permet garantir aquesta atenció en tota la franja horària establerta amb aquest perfil professional". Segons dades aportades pel departament de Salut, segons els criteris de càrregues assistencials que hi ha establerts a Catalunya, en funció de la població pediàtrica assignada a una ABS (Àrea Bàsica de Salut),a l'alt Berguedà li pertoca un 60% de servei de pediatria, que correspon a tres jornades de treball. Tot i això, Salut assegura que, en aquest cas, "s'han tingut en compte les especials característiques de la zona (dispersió i ruralitat) i la cobertura és d'un 80%, és a dir, quatre jornades de treball, per sobre dels criteris generals". L'Alt Berguedà té una població assignada de prop de 5.000 persones, de les quals 600 són nens i nenes fins a 14 anys. També recorden que el servei d'atenció pediàtrica està reforçat amb una infermera pediàtrica. La cobertura horària de l’atenció pediàtrica al CAP de Guardiola de Berguedà és dilluns, dimecres i divendres de 8 a 15h i dijous de 12:30 a 20h. El servei està reforçat amb una infermera pediàtrica en horari de dilluns dimarts, dimecres i divendres de 8 a 15h i de dijous de 12:30 a 20h. Pel que fa a la queixa d’incompliment de serveis mínims que feien les associacions de mares i pares, referint-se als dos dies de vaga de metges (25 i 26 de gener), el departament de Salut insisteix que "es van garantir escrupolosament i es van organitzar d’acord amb el que marca la normativa". Els serveis mínims, apunten, "era un professional de medicina de família al matí i un a la tarda. I aquest professional pot atendre adults i infants". El comunicat de Salut conclou que totes les actuacions tenen com a objectiu "garantir la qualitat dels serveis assistencials i gestionar els recursos existents al territori amb professionalitat, eficiència i resolució dels problemes".