La rua del Carnaval de Berga d'aquest dissabte a la tarda comptarà amb la particiapació de 24 colles, a part de la carrossa del Rei Carnestoltes. En total més de 1.500 persones desfilaran amb les seves carrosses i comparses en un recorregut que començara à 2/4 de 5 de la tarda des del carrer del Roser (a l’alçada de Cal Tonillo) i s'acabarà a la plaça de Viladomat.

El lema del Carnaval d'enguany és la por, i de fet el Rei Dimoni ja va donar dissabte passat la benviguda al Carnaval d'Espant. Grups nombrosos amb disfresses d'aquesta temàtica i de moltes altres ompliran els carrers de Berga i oferiran tota mena d'espectacles i paròdies.

El concurs comptarà amb un jurat itinerant i un jurat estàtic, situat davant del Mercat Municipal per avaluar les propostes participants. El veredicte dels premis del concurs es donarà a conèixer durant el Ball dels Cornuts, que es farà dissabte a la nit a la carpa del passeig de la Indústria i que comptarà amb punxa discos locals per amenitzar la nit.

Baixada d’andròmines

Com a preludi del cap de setmana, una novetat d'enguany és la baixada d’andròmines i trastos que es farà divendres a les 6 de la tarda. Serà un descens des de la plaça de Sant Joan fins al portal de Sallagosa, passant pel carrer Verdaguer. S’atorgaran premis en les categories següents: andròmina més terrorífica, andròmina més esgavellada i andròmina més familiar.

Actes per a tots els públics

El carnaval d’enguany manté els actes tradicionals, però també consolida propostes que han estat incorporades en les últimes edicions. Pel que fa a la programació infantil hi haurà: activitats aquest dissabte al matí, a les 11 a la plaça Sant Pere, i ball de carnaval infantil el diumenge a les 5 de la tarda al pavelló vell. Comparà amb l’espectacle De cap per avall, amb el grup AMBAUKA.

També hi haurà altres propostes destinades al públic general com per exemple el concurs de mascotes i plantes disfressades d'aquest dissabte a les 11 a la plaça Sant Joan; l’arribada i lectura del pregó del Rei Dimoni, dissabte a 2/4 d'1 a la plaça Sant Pere; la Guerra de la Farina del diumenge a la 1 tambá a la plaça Sant Pere que tornarà a enfrontar a carlins i liberals, la vetlla i l’enterrament de la sardina o el concurs de ploraners i ploraneres, del dimecres que ve.

En aquesta edició també hi haurà àpats populars. En concret, es recuperarà el sopar de carnaval que es farà aquest dissabte a la carpa del passeig de la Indústria. Un altre dels àpats tradicionals serà la sardinada popular del dimecres de cendra, a la plaça del Forn. La Penya Boletaire de Berga courà 40 quilos de sardines a la brasa que es distribuiran gratuïtament, un cop finalitzat l’enterrament de la sardina.