El nou candidat d'ERC a Berga, Moisès Masanas, ha protagonitzat avui el primer acte públic com a cap de llista del partit en les properes eleccions municipals i ho ha fet acompanyat del president de la Generalitat, el també republicà Pere Aragonès.

Masanas, que actualment és alcalde del poble de Saldes, s'ha mostrat decidit a apostar per aconseguir un creixement "sostenible" per Berga "tant social com ambientalment".

Per a Masanas, cal que Berga sigui "una ciutat de futur" on els joves es quedin a viure, i que atregui nous professionals i famílies. Per això, vol treballar per aconseguir una ciutat "de 20.000 habitants l'any 2035".

Pere Aragonès ha elogiat el candidat per "la seva visió estratègica" i la seva "experiència" en política municipal.

"Hi ha una realitat que ens ha de fer enorgullir, i és que Berga té molts reptes com la resta del país, però també és una ciutat capaç de generar oportunitats i que ho fa partint d'un teixit social molt important, un patrimoni cultural extraordinari i d'una història de la ciutat que sempre s'ha recolzat en les lluites col·lectives de la seva gent", ha expressat Aragonès.

També han intervingut en la presentació pública del candidat, la diputada berguedana Alba Camps, i Adam Majó, director general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans.

Durant l'acte, Moisès Masanas ha plantejat que el creixement de la ciutat és un objectiu assumible si es donen "oportunitats laborals i d'habitatge per evitar que els joves marxin", i hi ha un projecte "per fer de Berga una ciutat verda, neta, endreçada i pensada pels ciutadans".

Berga ha de ser una ciutat que "triïn les famílies que busquin un lloc agradable per mida i distància a l'àrea metropolitana", segons Moisès Masanas.

L'alcaldable creu que cal un plantejament urbanístic "amb sentit comú i amb responsabilitat" per aconseguir-ho. "Tenim un gran parc de pisos buits i els espais ja pràcticament preparats per créixer, per exemple, amb una zona com la dels Pedregals, que "és imprescindible desenvolupar" per tenir "una ciutat harmonitzada", ha defensat.

"Cap ciutat pot prescindir d'una franja de població que pugui comprar parcel·les i fer habitatges unifamiliars, són famílies que poden fer despeses a la ciutat per dinamitzar escoles, extraescolars, clubs esportius, gimnasos, restauració i comerç", ha afegit el candidat d'Esquerra en l'acte al convent de Sant Francesc, en el que han assistit unes 120 persones.

El candidat republicà ha recordat "les oportunitats que l'administració dona a les ciutats que tenen més de 20.000 habitants". "Malauradament, a Berga i el Berguedà sabem en pròpia pell que el que no sigui créixer endreçadament serà anar endarrere", s'ha mostrat segur.

Compromís pel polígon comarcal

En el pla econòmic, Moisès Masanas ha volgut posar el focus en el polígon industrial de la Valldan i la construcció del polígon d'Olvan. Ha defensat la "potencialitat" del polígon de la Valldan amb una taula de treball entre ajuntament, empreses i propietaris i ha assegurat que "Berga ha de fer seva la demanda de construcció del nou polígon comarcal". "Hem de liderar si cal les gestions per aconseguir desencallar-lo", ha subratllat.

Masanas també ha ressaltat que el sector primari ha de ser "estratègic en l'àmbit econòmic i ecològic" i, fins i tot, "ser un bon acompanyament de l'àmbit turístic".

En aquest sentit, Pere Aragonès ha pres el compromís de treballar conjuntament des del Govern en els projectes que portin "més i millors llocs de treball" a la comarca, i de la mateixa manera "en l'àmbit educatiu i de la salut". Aragonès ha recordat l'aposta del Govern pel canvi de governança a l'Hospital Sant Bernabé, un procés que va finalitzar l'any 2020.

Capital de foc i ciutat carlina

El berguedà també ha volgut posar l'accent en la Patum i la història carlina de la ciutat. "Som la capital del foc i ciutat carlina per excel·lència, hem d'aconseguir una marca turística cohesionada, caminant plegats amb la resta de la comarca", ha apuntat.

També ha posat sobre la taula que "hem de ser ambiciosos i hem d'arremangar-nos per assolir un projecte [per la casa de la Patum] que permeti dignificar la nostra festa per excel·lència, segurament no serà cosa d'una sola legislatura ni d'un sol equip de govern, però si no posem mai la primera pedra no començarem mai el camí".

Moisès Masanas té 57 anys, està jubilat i viu entre Berga i Saldes. Enginyer tècnic industrial de professió, va treballar a Carbons Pedraforca del 1986 al 2008, i a Montajes Rus del 2008 fins al 2020. Ara, es dedica a l'alcaldia de Saldes, al Consell Comarcal del Berguedà, i a treballar per la nova candidatura d'ERC a Berga.