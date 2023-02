L'Ajuntament de Berga obre la convocatòria per participar al 47è concurs de cartells de la Patum, que enguany serà del 7 a l'11 de juny. També s'obre el termini per sol·licitar ser una de les quatre parelles d’administradors i administradores de La Patum i Els Elois de 2023.

Concurs de cartells de La Patum

El concurs de cartells de la Patum permetrà triar el disseny que anunciarà les festes del Corpus d’enguany. El certamen s’adreça a persones majors de 18 anys i comptarà amb un jurat qualificador que seleccionarà les propostes finalistes, que seran sotmeses a votació popular per triar-ne la guanyadora (del 2 al 16 d’abril als baixos de l’Ajuntament de Berga).

Es permetrà la presentació d’un màxim de dos treballs per participant que hauran de ser originals, inèdits i anònims. Es mantindrà el format vertical, de 38x60 centímetres i caldrà presentar les obres sobre un suport de cartró ploma d’uns 5 mil·límetres de gruix. Totes les propostes hauran d’incloure obligatòriament la inscripció: Ciutat de Berga - La Patum - Corpus de 2023. La temàtica del cartell és oberta, però haurà de ser adient a la festa que motiva el concurs.

Els treballs podran ser elaborats amb qualsevol tècnica artística, però la proposta final presentada haurà de ser el resultat de l’obra prèviament digitalitzada per evitar les dificultats que poden comportar els dissenys fets amb tècniques de relleu o collage a l’hora de ser reproduïdes o impreses. Les obres participants al concurs es podran lliurar a l’Oficina de Turisme de Berga fins a les 2 del migdia del divendres 31 de març.

Parelles administradores de La Patum i Els Elois

L’Ajuntament de Berga també ha obert el termini per presentar candidatures per escollir les parelles d’administradors i administradores de la Patum i de la festa dels Elois, en representació dels antics quatre barris en què es dividia la ciutat: Feixines o Capdamunt de la Vila (Fonolls), Sant Pere (Esclafidors rebentats), Centre o Carrer Major (Esclafidors embotits) i Raval (Ravenisses). Els administradors i administradores tenien la funció de recaptar diners per finançar les despeses de les festes de l’Octava de Corpus, però avui dia el seu paper ha esdevingut simbòlic i protocol·lari participant en els diferents actes d’ambdues festes.

La selecció de les parelles es basa en una sèrie de criteris: si estan casades (no és imprescindible) casament, lloc de residència i vinculació a entitats locals, comparses i formacions musicals per part dels candidats i candidates.

El termini d’inscripció s'acabarà el 14 d’abril. En cas que el nombre de sol·licituds sigui inferior al nombre de places disponibles, s’obrirà un període extraordinari perquè s’hi puguin apuntar persones a títol individual que posteriorment seran agrupades per parelles. La presentació de sol·licituds es farà mitjançant la presentació d’una instància genèrica, de forma presencial o telemàtica,a través del registre general del consistori berguedà.