Els grups a l'oposició a l'Ajuntament de Berga, Junts i PSC, es miren amb respecte el cas de presumpte assetjament laboral i abús d'autoritat per part del secretari de l'Ajuntament de Berga, A.P.Z, a l'espera que hi hagi la resolució de la Generalitat. Tal com avançava aquest diari, la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat ha obert un expedient al funcionari i l'ha suspès de les seves funcions durant un termini màxim de sis mesos per presumptes fets comesos constitutius de faltes molt greus i greus. És una mesura cautelar mentre la Generalitat resol aquest procediment. La suspensió provisional va sortir a efectes la setmana passada i mentrestant una altra persona de secretaria ha assumit les tasques que feia el funcionari.

A l'espera de la resolució, Junts s'ha abstingut de fer declaracions, "ja que a més, no disposem de tota la informació necessària per valorar el cas", ha apuntat el regidor Ramon Caballé. El PSC també ha demanat "prudència" fins que la Generalitat no resolgui l'expedient. El regidor Abel Garcia no ha volgut entrar a valorar el cas "fins que no tingui tota la documentació i la cronologia dels fets". Mentrestant, defensa la presumpció d'innocència del secretari. Abel Garcia s'ha mostrat sorprès "que cada setmana hi ha hagi un o altre daltabaix a l'Ajuntament de Berga". Regió7 sí que ha tingut accés a la resolució, on s'apunta que el 4 de novembre del 2022 l'Ajuntament de Berga sol·licita l'incoació d'un expedient disciplinari al secretari del consistori, A.P.Z., funcionari de l'escala de funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Si adjunta un informe que fonamenta, segons el consistori, la incoació de l'expedient i diversa documentació complementària per tal de ser examinada. El 30 de novembre, la Direcció General d'Administració Local requereix a l'Ajuntament de Berga per tal que s'informi sobre quines actuacions s'han dut a terme en relació amb el protocol d'assetjament laboral. L'Ajuntament respon que degut a la naturalesa i gravetat dels fets, tal com manifesten els representants dels treballadors en la declaració de dta 21 d'octubre de 2022 i aportada en el procediment, "cap dels afectats ha volgut activar mai el protocol tot i els oferiments realitzats pels representants dels treballadors per por a represàlies, mostrant tots els afectats desànim, impotència i angoixa". I en data 14 de desembre del 2022 i també 23 de gener del 2023, l'Ajuntament de Berga aporta nova documentació en relació amb els fets denunciats a l'escrit del 4 de novembre. Més enllà de la sol·licitud, el govern de Berga no ha volgut fer declaracions "atès que el cas l’ha de valorar la Direcció General d’Administració Local". Informe per faltes greus i molts greus Segons la resolució, els fets denunciats que s’imputen al funcionari i que es qualifiquen com a faltes greus són abús d’autoritat en l’exercici del càrrec, per extralimitació de funcions en relació amb la funció d’assessorament legal i vulneració del dret a la integritat moral; falta de consideració cap al personal de l’administració en l’exercici de les seves funcions; originar enfrontaments en el centre de treball. I com a faltes molt greus, assetjament laboral continuat a la interventora municipal, al cap de Recursos Humans i a la TAG (tècnica d’administració general) de secretaria; i utilització indeguda de documentació o informació per raó del càrrec o funció. En el cas que un cop instruït l’expedient disciplinari quedés provat que els fets denunciats constitueixen faltes greus o molt greus, «podran imposar-se les sancions establertes de conformitat amb l’article que regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local».