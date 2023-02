Berga ha tancat el Carnaval amb l’enterrament del Rei Dimoni. Una comitiva de ploraneres i ploraners li han fet la vetlla aquest dimecres a la tarda a l'Ajuntament de Berga, després que hagi regnat a la ciutat durant uns dies de disbauxa, paròdia, humor i espant, que era la temàtica de la festa d'enguany.

Un grup de ploraneres i ploraners han desfilat en processó pel centre de la ciutat mostrant el dol per la pèrdua del Rei Dimoni. La comitiva fúnebre ha estat encapçalada per la comparseria de la Bauma dels Encantats i els músics de l’Escola Municipal de Música de Berga. Els participants han competit en un concurs per mostrar i compartir la seva tristesa i desconsol per la mort del rei de l’infern. Les interpretacions més originals i dramàtiques, individuals i en grup, han estat premiades amb vals de 50 euros per gastar a les botigues de Bergacomercial.

El representant de la Notaria de Madrona ha llegit el testament del Rei Dimoni, fent referència a les experiències viscudes durant el Carnaval i després s’ha fet la incineració. L’acte ha finalitzat amb el repartiment de sardines que ha cuit la Penya Boletaire de Berga.

L'acte l'ha organitzat l’Ajuntament de Berga i l’Agrupació Teatral La Farsa amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música de Berga, la Bauma dels Encantats, la Penya Boletaire de Berga, Insomnia Corporations i persones a títol individual.