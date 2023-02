Gironella viurà aquest cap de setmana el Carnestoltes més tardà del Berguedà. El tret de sortida es donarà divendres, 24 de febrer, amb la recuperació de les rues escolars, tant a Cal Bassacs amb els alumnes de l'escola Sant Marc; com a Gironella, amb tots els centres d'educació primària i l'alumnat de l'institut Pere Fontdevila. Les rues es faran al matí, a la tarda hi haurà un concert exclusiu per a les escoles, i a la nit, la Glitter Party oberta a tothom. Començarà a 2/4 de 9 del vespre al Local del Blat.

Dissabte, 25 de febrer, la jornada de Carnaval arrencarà al matí amb la visita del jurat als aparadors que han participat al concurs. I a la tarda, arribarà el plat fort de la festa amb la rua de Carnestoltes que recorrerà els principals carrers de la vila, a partir de 2/4 e 6 de la tarda. S'espera la participació de nombroses carrosses i comparses, amb infants i adults que ompliran Gironella de disfresses, color, música i ambient festiu. A 2/4 de 9 del vespre es farà l'entrega de premis de la rua a la plaça de l'Estació. A la nit, a 2/4 d'11, correbars per Gironella centre. I més tard, a 2/4 de 12, festa de Carnestoltes amb Banda Neón, Dj i PD’s Kink-Cau, al Local del Blat. Diumenge al matí, a les 10, la Perla i tota la comitiva del Carnestoltes de Gironella, recorreran els barris que participen al concurs de barris. I a la tarda, a les 6, la sessió de monòlegs en el marc del Culturitza't posarà punt final a tres dies de gresca i disbauxa a la vila.