Olivia Díaz i Alfonso Martínez, de Puig-reig, són pares de l'Eiden, un nen de cinc anys diagnosticat amb el trastorn de l'espectre autista (TEA). La seva experiència i la dificultat de trobar recursos al Berguedà els ha motivat a impulsar una entitat sense ànim de lucre integrada per famílies amb fills autistes, que serveixi de grup d'ajuda mútua. "Moltes vegades, les inquietuds, els patiments i les problemàtiques que tenim les famílies no els podem compartir amb l'entorn més proper, perquè no viuen la mateixa realitat", ha explicat a Regió7 Olivia Díaz, que és la presidenta de la nova Associació d'Autisme del Berguedà.

La nova entitat vol ser una referència per a les famílies afectades, que abordi tant el moment del diagnòstic com les pors o incerteses que venen després. També generar espais de relació entre famílies i ajudar-les en la tramitació de papers i la difusió de recursos: “Quan tenim un fill autista hem de demanar la discapacitat a Serveis Socials, es poden demanar beques per a l'escola... molts tràmits que fins i tot hi ha famílies que desconeixen i que són necessaris", apunta Olivia Díaz.

Un altre objectiu de la nova entitat és també donar visibilitat a l’autisme i fer que aquestes persones puguin participar de la quotidianitat i del màxim d’activitats de la societat. Per exemple, comenta Olivia Díaz, "que s'aposti per esdeveniments amb espai inclusius, igual que ja fan els supermercats Carrefour i Bon Preu amb franges sense música i menys llum per a persones amb autisme i hipersensibilitat”.

Un dels trets de les persones autistes és la seva forma d'interpretar el món i d'actuar, i alguns tenen problemes per relacionar-se i comunicar-se. "Pensen diferent, veuen les coses de manera diferent i actuen diferent", comenten el pares de l'Eiden, que cursa P-5 a l'escola Alfred Mata de Puig-reig: "Va a l'escola convencional i té hores de vetlladora, estem molt contents, però per exemple no pot anar a extraescolars perquè els nens autistes presenten dificultats a l'hora d'incorporar determinades normes socials".

En aquest sentit, una de les idees que tenen els membres de la junta de l'Associació d'Autisme del Berguedà és fer activitats per als nens i nenes amb autisme. Per exemple, muntar un equip de futbol o de bàsquet, anar a fer classes en una hípica com a teràpia, sessions de ioga o organitzar un esplai. Són propostes que tenen sobre la taula i que aniran materialitzant en funció de l'interès de les famílies i dels recursos que puguin obtenir, gràcies als socis i a les administracions.

De moment, agraeixen el suport de diversos ajuntaments i del Consell Comarcal del Berguedà. "S'han mostrat predisposats a ajudar-nos. Gràcies a l'Ajuntament de Berga disposem d'un local". El local és a l'Hotel d'Entitats, on s'organitzaran activitats per als infants, i cursos, trobades i xerrades informatives per a les famílies. A més, compten amb el suport del centre Esfera, de Berga, amb psicòlegs, psicopedagogs i logopedes. També han arribat a un acord amb la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà per poder utilitzar una sala multisensorial a la Llar Santa Maria de Queralt que servirà als infants per fer diverses teràpies.

L'associació va començar a caminar la primavera passada però fins ara no s'ha constituït formalment. De moment, compten amb 35 famílies associades i "estem oberts a com més socis millor", apunten Olivia Díaz i Alfonso Martínez. Els socis paguen una quota anual de 50 euros, que els permetrà beneficiar-se a un cost més reduït dels serveis, de les teràpies i de les activitats. Particulars i empreses berguedanes que vulguin col·laborar amb l'Associació d'Autisme del Berguedà, ja sigui amb la quota de soci o amb altres aportacions econòmiques, poden contactar amb la junta a través del telèfon 622 56 08 90. I s’està confeccionant el web www.teaberguedá.es.