Una prova pilot permet a persones amb discapacitat intel·lectual passejar gossos de famílies de Berga. És una teràpia compartida. Aquest dijous al matí, cinc usuaris del centre de treball especial Taller Coloma, de la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, han participat en un projecte impulsat per quatre alumnes del grau mig d’Atenció a Persones en Situació de Dependència de l’institut Guillem de Berguedà de Berga. Es basa en la creació d’un servei que permet a persones amb diversitat funcional intel·lectual, acompanyats de voluntaris, fer de cangurs de gossos per treure’ls a passejar, a fer les seves necessitats i fer-los jugar una estona a l’aire lliure. Prèviament, aquestes persones han après com tractar un gos i com actuar.

El lligam amb el gos no només és terapèutic sinó que ajuda a augmentar l’autoestima i la confiança de les persones amb diversitat funcional intel·lectual. A més, contribueix a la inclusió social i a l’envelliment actiu d’aquestes persones. Aquest és l’objectiu del treball. Rosa Castilla és una de les estudiants que ha promogut el projecte juntament amb Yasmina, Yovany i Íngrid, i confia que es pugui arribar a implantar: «Hi apostarem fort perquè és un servei del qual en poden treure profit els propietaris de gossos que treballen tot el dia i que no tenen tant temps com voldrien per dedicar-li, i d’altra banda és una bona teràpia per a les persones amb diversitat funcional intel·lectual i contribueix a millorar la seva qualitat de vida».

Montse Rota és una de les usuàries del Taller Coloma que haparticipat al projecte amb gossos. N’ha fet un bon balanç: «M’ho he passat molt bé, ha estat molt divertit perquè m’agraden molt els gossos». A més, ha estat una bona alumna del curs: «He après, per exemple, com portar la corretja perquè el gos se senti segur». Montse Rota ha comentat que li agraden molt els gossos i així ho ha demostrat quan ha anat a buscar a casa dels seus propietaris el Duque, juntament amb una altra participant, Anna Genescà, i amb la voluntària i una de les impulsores del projecte, Rosa Castilla.

El Duque és un gos que la Dolores, la mestressa, ha deixar per participar al pla pilot, i s'ha adaptat molt bé: «L’hem anat a buscar a casa, l’hem portat al pipican, ha jugat, l’hem premiat amb txutxes i s’ha portat molt bé», explicaven els implicats en el projecte. A part del Duque, hi han participat quatre gossos més: la Pam, la Trufa, el Floki i el Braco. Tant els amos dels gossos com els participants han valorat molt positivament l’experiència. És el cas d’un altre usuari del Taller Coloma, Walter Andrés: «L’estona que hem compartit amb els gossos ha estat molt bonica, els hem pogut passejar i cuidar de la manera que ens han ensenyat, sense forçar-los».

Al capdavant de la formació, un dels educadors canins és Oriol Balil, que ha aplaudit l’acció i ha fet cinc cèntims de la seva tasca: «Hem fet un curs per explicar als participants el comportament d’un gos, els trets bàsics que s’han de tenir presents del llenguatge dels gossos, si estan calmats, tensos... com fer un bon maneig de la corretja a l’hora de passejar-los, i com es poden relacionar bé amb altres gossos. També aspectes com recollir les caques i tirar aigua als pipis».

Després de la prova pilot d’ahir, i més enllà del projecte de final de grau, els estudiants lluitaran perquè es faci realitat. Segons Rosa Castilla, «Comptem amb el suport d’entitats i administracions que ho han vist de molt bon ull, com ara el Consell Comarcal del Berguedà, la Fundació La Caixa, la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà i el Grup Horitzó».