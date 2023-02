El Consell Comarcal del Berguedà instal·larà contenidors tancats amb control d'accés i identificació dels usuaris, els anomenats intel·ligents, als 19 pobles de la comarca que no fan el porta a porta. Són pobles petits on fins ara tenien els contenidors convencionals de les diferents fraccions i ara es canviaran per a un sistema que ha de contribuir a augmentar el percentatge de reciclatge a la comarca. Actualment se situa al voltant del 65% i la previsió és situar-se, com a mínim, al 70%.

Els contenidors intel·ligents substituiran també els que hi ha actualment a les illetes d'emergències de Berga i dels altres pobles que fan porta a porta. El funcionament consistirà a lliurar una targeta personalitzada a cada llar, que s'haurà d'acostar al lector dels contenidors i servirà per obrir el de l'orgànic, el de paper i cartró, el d'envasos i el del rebuig, que tindrà els usos limitats. A part de la targeta, també es podran obrir a través d'una aplicació del telèfon mòbil.

Aquest nou model de recollida de residus té com a objectiu consolidar el Berguedà com una de les comarques catalanes capdavanteres en índex de reciclatge des que el 2018 es va implantar la recollida porta a porta a 12 dels 31 municipis berguedans. Ara, el Consell Comarcal fa un pas més amb els contenidors intel·ligents, "un model d'èxit en moltes altres localitats", ha remarcat el conseller comarcal de Medi Ambient, Vicenç Linares. El Consell és l'ens que gestiona el servei a 29 poblacions (totes menys Puig-reig i Gironella).

El nou servei de recollida de residus amb contenidors s'implantarà a Borredà, Capolat, Castell de L’Areny, Castellar de n’Hug, Castellar del Riu, l’Espunyola, Fígols, Gisclareny, Gósol, Montclar, Montmajor, La Nou de Berguedà, la Quar, Sagàs, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de Merlès, Vallcebre i Viver i Serrateix.

Porta a porta a cases rurals

Paral·lelament a la recollida dels nuclis urbans, el nou model posa a l'abast un servei de recollida porta a porta per a cases rurals disseminades, restaurants i altres establiments que es troben fora dels nuclis urbans. La freqüència dependrà de la temporada. Als establiments se’ls facilitarà els contenidors adequats i un compostador de nova generació perquè puguin gestionar els seus residus. Si és necessari per circumstàncies de producció extraordinària de residus, aquests establiments podran llençar-los a les àrees de contenidors assignades, mitjançant identificació.

A més, els càmpings disposaran d’àrees de contenidors de càrrega bilateral, d’ús exclusiu dels seus usuaris, que seran recollits per l’empresa amb la mateixa freqüència que la ciutadania en general.

Camions de recollida

Un altre canvi que es farà efectiu quan entri en vigor el nou contracte és el canvi de transport. S'introduiran camions amb doble capacitat per tal que, en un sol trajecte, es puguin recollir dos tipus de residus. "A part de ser més econòmic és més sostenible pel que fa a l'impacte mediambiental", ha assenyalat el president del Consell, Josep Lara.

Substituir bosses per bujols

El nou contracte també inclou el cost de comprar un altre bujol per a totes les llars, per dipositar-hi el paper i els envasos. D'aquesta manera hi hauria la substitució de bosses per a bujols. Tot i que l'adquisició dels cubells es contempla en els nous plecs però el president del Consell, Josep Lara, ha volgut deixar clar que "primer es negociarà amb l'Ajuntament i els botiguers".

Agents d’acompanyament

El nou servei de gestió de residus, incorporarà un equip d’agents d’acompanyament. Es tracta de persones formades que es dedicaran exclusivament a l’atenció ciutadana. Una de les seves funcions principals serà la d’informar a la ciutadania, oferir-los consells i assessorament personalitzat. També treballaran per resoldre incidències, controlar el servei i fer la tramitació, si s’escau, d’informes i actes de denúncia per males praxis o negligències relacionades amb els residus urbans. Aquests informes i actes seran remesos a les administracions competents per a tramitar les denúncies i executar les sancions.

Implantació el 2024

La licitació del nou contracte se sotmetrà a votació aquest dilluns, 27 de febrer, en un ple extraordinari al Consell Comarcal del Berguedà. Si no hi ha imprevistos, el servei es podria adjudicar a l'estiu. El nou model es posarà en marxa de forma progressiva durant el mig any següent de la signatura del contracte d’adjudicació. Abans es farà una campanya informativa i d’educació ambiental amb una durada de tres mesos per explicar com s’implantarà el nou model que estarà adreçat a la ciutadania en general i als grans generadors de residus. La previsió és que el 2024 es posi en marxa el nou model, que comportarà la renovació de les flotes de camions i s'aplicarà un programa informàtic per controlar la gestió i el manteniment dels recursos humans actuals.

El nou model surt a licitació per un període vuit anys prorrogable a dos més. L’import anual de licitació és d'uns 4 milions d’euros anuals.