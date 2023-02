El Casal d'Europa del Berguedà ha engegat un projecte de col·laboració amb l'Escola Superior de Relacions Públiques de Barcelona per fomentar l'esperit d'integració europea.

El programa Campanyes 22-23 de l'Escola Superior de Relacions Públiques engloba cinc assignatures que són màrqueting pla, relacions públiques, publicitat, brànding i protocol, i organització d'esdeveniments. Aquesta metodologia inclou la constitució com a agència per part dels alumnes de tercer curs del grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting, que hauran de treballar amb la proposta real d'una empresa per la qual dissenyaran una campanya que aglutini les cinc branques.

El Casal d'Europa del Berguedà dona suport a aquesta iniciativa, que compta amb 14 col·laboradors amb qui els alumnes hauran de treballar i al final presentar la seva campanya i aconseguir captivar al client. Per part del Casal d'Europa, Jaume Farguell i Eduard Barcons, actual president, assenyalen que "treballem cada dia per fomentar l'esperit d'integració europea". I afegeixen: "es planteja un treball molt ambiciós on els alumnes hauran de treballar les seves habilitats creatives per donar a conèixer aquesta entitat, sense oblidar l’ús correcte del protocol oficial i internacional".