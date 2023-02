El concurs per a la recollida de la brossa a la comarca del Berguedà s’ha aprovat, finalment, amb els vots a favor només de l’equip de govern del Consell. Els partits que són oposició, ERC i CUP, hi han votat en contra (8 vots), però el govern de Junts, PSC i Agrupació d’Electors i Bagà Endavant té una majoria suficient, deu vots. L’adjudicació del concurs està caducada des del 2020 i «era necessari aprovar el nou plec» per fer-ne una de nova, com ha admès el mateix president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara (Junts), a la part final del ple extraordinari que s’ha celebrat aquest dilluns. L’ajornament d’aquesta aprovació ara fa més un mes, que Lara ha atribuït a la petició que li van fer els grups de l’oposició en ares a trobar un consens, no ha servit per pactar aquesta entesa. Aquest plec és per al servei dels municipis que no tenen el porta a porta i gestiona el Consell comarcal, 19 al conjunt de la comarca, la majoria petits municipis.

El nou model surt a licitació per un període de vuit anys i prorrogable a dos més. L’import anual de licitació és de 3.673.337,63 euros i 367.333,76 euros del 10% de l’IVA, en total 4.040.671,40 milions d’euros anuals. Un cop aprovats els plecs, ara comença tot el procés administratiu propi d’un concurs públic que culminarà amb l’adjudicació del servei. Les previsions són que durant l’any 2024, entri en servei la nova recollida de residus que suposarà renovar les flotes de camions i aplicar un programa informàtic per controlar la gestió. Es mantindran els recursos humans actuals.

El servei es posarà en marxa de forma progressiva durant el mig any següent d’ençà de la signatura del contracte d’adjudicació. Abans es farà una campanya informativa i d’educació ambiental amb una durada de tres mesos per explicar com s’implantarà el nou model que estarà adreçat a la ciutadania en general i als grans generadors de residus. Es faran reunions i es difondrà material informatiu específic. El servei serà sotmès a una enquesta de valoració ciutadana un cop l’any.

El nou servei de recollida de residus amb contenidors tancats per a les quatre fraccions (orgànica, resta, paper i envasos) s’aplicarà als municipis de Borredà, Capolat, Castell de L’Areny, Castellar de n’Hug, Castellar del Riu, l’Espunyola, Fígols, Gisclareny, Gósol, Montclar, Montmajor, La Nou de Berguedà, la Quar, Sagàs, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de Merlès, Vallcebre i Viver i Serrateix.

D’aquesta manera es completa el canvi de model de gestió de residus a la comarca iniciat a finals del 2018 amb l’entrada en servei del porta a porta a 12 dels 31 municipis del Berguedà: Avià, Bagà, Berga, Casserres, Cercs, Gironella, Guardiola de Berguedà, La Pobla de Lillet, Olvan, Puig-reig, Sant Julià de Cerdanyola i Vilada.

El ple ha servit per posar sobre la taula alguns dels grans problemes que té el sistema actual, com ara la generació d’un dèficit anual, que també s’acaba repercutint en el rebut i el que paguen els veïns. Un dèficit del servei que per a ERC seria de 500.000 euros, segons ha exposat el seu conseller, Isaac Lozano, i que per a la CUP podria arribar a ser d’1,5 milions, en paraules del seu portaveu Sebastià Prat.

El portaveu d’ERC també ha retret al govern que no hi havia hagut prou diàleg amb els municipis i ha posat com a exemple el suposat desacord amb el número d’illetes que s’han d’instal·lar a Viver i Serrateix (l’ajuntament, segons ERC, en vol 7, i la proposta és de 5). I a Vallcebre, només se’n preveu 1, i l’alcalde en vol 5. El distanciament entre Consell i municipis també ha estat un dels retrets de la CUP que, com els republicans, haurien volgut més proximitat i complicitat entre consell i els alcaldes dels pobles. Sebastià Prat ha assegurat que el diàleg entre Consell i municipis es redueix a «una reunió i una trucada en un any i mig».

En l’intercanvi de retrets, Abel Garcia, del PSC, s’ha lamentat del poc compromís i aportació a la millora del servei d’ERC i CUP. «No s’han fet propostes concretes» des de l’oposició, segons Garcia. I Josep Lara, que ha assegurat que se sentia «decebut» pel «no» de l’oposició, es queixava al final que no hagués estat possible el consens, que ell, i els grups de govern, assegura, pretenien. Abans ha hagut d’admetre que el retard en la definició del concurs ha fet que es perdessin les subvencions que havia atorgat la Diputació justament per poder dur a terme el canvi, i que ara s’hauran de tornar a demanar per quan s’apliqui definitivament.

De totes maneres, Lara ha defensat el projecte fixat en aquest concurs i confia que la millora de la recollida de la brossa a aquests 19 pobles serveixi per situar el Berguedà en un reciclatge del voltant del 70%, ara està 10 punts per sota. Si és així, la comarca ja estaria complint amb les exigències de futur de la UE (65%).

La situació econòmica preocupa, perquè el servei genera un dèficit important que han d’assumir els veïns de la comarca a través de la taxa. Una solució, segons Lara, es reduir l’aportació de brossa a l’abocador, «que ens penalitza», segons ha assegurat, i això s’aconsegueix millorar la recollida selectiva. D’altra banda, Lara també aspirar a que els ajuntament millorin la qualitat i els dèficits dels seus padrons, que fan que, per exemple, els pisos turístics pràcticament no hi constin, i que aquests estiguin pagant com els domicilis habituals, quan haurien de tenir un sobrecàrrec.

Contenidors accessibles amb targeta o aplicació del telèfon mòbil

Als 19 municipis on s’aplicarà el nou model, hi haurà 234 contenidors que només seran accessibles amb targeta o a través d’una aplicació del telèfon mòbil i estaran ubicats en 46 àrees. Es tracta de contenidors antivandàlics, més robustos amb càrrega bilateral i automatitzada que permeten optimitzar recursos alhora de la recollida. Tenen més capacitat de càrrega de manera que la freqüència de buidatges serà menor i s’emetrà menys CO2 a l’atmosfera. Aquesta és una de les modalitats més modernes que hi ha actualment al mercat.

Als municipis del porta a porta que tinguin la dispensa del servei feta al Consell Comarcal, se substituiran els actuals contenidors de l’interior de les àrees per uns d’accés restringit.

Millores a Berga

Per tal d’unificar la manera com es recullen els residus, Berga disposarà de cubells multiproducte i no caldrà l’ús de la bossa d’envasos i la de rebuig com fins ara, de manera que hi haurà un menor cost econòmic i ambiental. Es repartiran 8.500 cubells, aproximadament. Serviran per a tres fraccions: rebuig, envasos (llaunes i plàstics) i paper i cartó.

D’altra banda, el nou concurs preveu la possibilitat de posar illes mòbils de contenidors al barri vell de Berga, concretament 7 illetes amb 35 contenidors de 1.100 litres i 14 contenidors de 240 litres. El canvi de l’actual model del porta a porta al sistema d’illetes es podria fer durant els dos primers anys de contracte, si així es decideix. Per ara, es manté el porta a porta.

El Berguedà ja supera l’objectiu de reciclatge fixat per la Unió Europea per al 2035

La instal·lació dels contenidors d’accés controlat sumada a la recollida del porta a porta, ha de permetre consolidar el Berguedà com una de les tres comarques catalanes amb millor índex de recollida selectiva. El Berguedà ha estat líder de reciclatge a Catalunya els anys 2019 (69%) i el 2020 (68,82%). El 2021 va ser la segona comarca catalana en índex de reciclatge amb un 68,70%. Es preveu que aquest nivell augmentarà quan es facin servir els contenidors d’accés controlat. Amb aquests percentatges, el Berguedà sobrepassa l’objectiu fixat per la Unió Europea de cara el 2035 d’assolir un índex de reciclatge del 65%.