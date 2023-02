El Consell Comarcal del Berguedà posa en marxa el Programa Comarcal d’Habitatge per donar resposta a la demanda de pisos a diferents municipis del Berguedà. Molts joves volen viure al Berguedà, asseguren els responsables del programa del Consell, però la manca de pisos a un preu assequible fa cada cop més complicat que en trobin. Per revertir aquesta situació, el Consell Comarcal del Berguedà impulsa un projecte que té com a objectiu facilitar el lloguer de pisos a persones joves, tot i que també hi ha la possibilitat de destinar-ne a persones grans, gestionat a través dels serveis socials.

Participen al Programa Comarcal d’Habitatge el 60% dels municipis, els quals reben l’ajuda del Consell Comarcal, que fa uns quants mesos ja va organitzar taules de treball, incloent-hi el sector privat, per saber les problemàtiques que hi podia haver a cada municipi. A partir d’aquí, es van posar sobre la taula problemàtiques com ara la manca de pisos al Berguedà o, en el cas dels municipis petits, el fet que hi hagi molts edificis buits.

Ariadna Herrada, consellera comarcal d’Habitatge, Polítiques Digitals, Transparència i Govern, ha explicat el projecte pilot que es va posar en marxa: «El Berguedà és de les primeres comarques que han fet un pla comarcal de l’habitatge, vam fer un estudi per saber quins habitatges o edificis són propietat dels ajuntaments i se’n podia fer un ús». Els ajuntaments adquireixen pisos, els reformen i els lloguen, i preveuen que amb el que cobrin del lloguer aniran cobrint les depeses de compra i de fer la reforma necessària.

El Consell Comarcal del Berguedà fa dues setmanes que ha començat les visites a pobles que tenen habitatge disponible per catalogar, per saber quants se’n podran habilitar i quanta gent, en un futur, hi podrà viure. Des que es va començar a treballar amb aquest pla, diferents municipis ja han fet adquisicions per ampliar el parc municipal d’habitatges i edificis. És el cas de Vilada, que, tal com ha comentat l’alcalde, Quim Espelt, «partíem de zero i, al llarg d’aquest mandat, hem aconseguit comprar un pis, un bloc d’habitatges que estava tancat i tenim dos pisos cedits pel Bisbat de Solsona».

El Programa Comarcal d’Habitatge té el suport de l’empresa Celobert d’arquitectura i enginyeria, que treballa per conèixer la realitat actual del patrimoni dels municipis i els visita per categoritzar els habitatges.

L’arquitecta de l’empresa Celobert Elena Tries explica que hi pot haver habitatges que requereixin més adequacions, com és el cas de pisos de Cal Rosal i de Gironella, que eren construïts els anys 50 i 60.

El Consell Comarcal avança el pla i, segons la consellera Ariadna Herrada, «esperem poder definir eines i estratègies per fer realitat el projecte».