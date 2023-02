Junts per Catalunya, de la mà del diputat David Saldoni, ha registrat una esmena al Parlament de Catalunya perquè el Berguedà entri dins la T-Jove. Es tracta d'una tarifa única, a preu reduït, per moure's pel territori amb transport públic. Segons va anunciar el conseller de Territori, Juli Fernàndez, entrarà en vigor el 15 de març a l'àrea de Barcelona i el 15 d'abril a la resta d'ATM (Autoritat del Transport Metropolità).

El Berguedà però és una comarca que no està integrada en cap de les zones (la sisena s'acaba a Navàs). Forma part d'una setena corona, juntament amb el Ripollès i la Garrotxa, que no permet als usuaris del transport públic d'aquestes comarques beneficiar-se dels mateixos descomptes. Tampoc, en principi, de la T-Jove.

La nova T-Jove, que s'ampliarà fins als 30 anys, permetrà moure's per les sis zones amb un descompte del 50%, per 40 euros trimestrals. L'esmena de Junts demana al Govern que "durant el proper quadrimestre del 2023 estengui la bonificació de la T-Jove trimestral a les comarques del Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa".

Tant el diputat Saldoni com el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, en representació dels alcaldes i els caps de llista a la comarca, han treballat per tal que aquesta proposta s'inclogués en els pressupostos a partir de la Llei de Mesures. Segons ha dit David Saldoni a Regió7, «els usuaris de Berga o Puig-reig, per exemple, han de poder tenir els mateixos descomptes que els de Navàs, Sallent o Manresa. I no només amb la T-Jove, reivindiquem que totes les tarifes reduïdes que s'apliquin a les sis zones, s’estenguin a la setena zona».

"Deixar el Berguedà fora de la zona tarifària sabent el nombre de persones joves usuàries que utilitzen el transport, és no tenir consciència de quina és la realitat territorial de la comarca. Són molts els joves que resideixen al Berguedà i que a diari s'han de desplaçar per cursar els seus estudis o fins i tot treballar", ha remarcat en un comunicat el candidat a l'alcaldia de Berga per Junts, Ramon Caballé. En aquest sentit, Caballé també ha aplaudit la bona feina del grup de Junts per Catalunya, "el coneixement i el treball per no deixar cap municipi enrere".