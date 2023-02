L'església del nucli de Sant Corneli, a Cercs, es mantindrà tancada al públic fins que no es repari la teulada. Es tracta d'una església centenària amb problemes estructurals on es va fer una reparació d'emergència i on ara es preveu una intervenció completa que permeti la remodelació de la coberta i el cel ras de l'església. És una obra que l'Ajuntament contempla en els pressupostos d'aquest 2023, que s'aprovaran aquest dijous, i per a la qual el consistori ja compta amb un ajut de la Diputació de Barcelona de 139.000 euros, que són que calen per invertir en la reforma..

L'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, explica que a l'església de Sant Corneli ja no s'hi feia missa habitualment però sí celebracions o enterraments, i d'aquí la voluntat de l'Ajuntament d'actuar-hi per tornar-la a tenir en condicions: "Es van detectar problemes greus a la teulada a causa d'humitats, i cal fer la teulada nova i el cel ras. Volem tornar-la a tenir en bon estat per fer-ne ús". Mentrestant, per prevenció, no s'hi permet l'entrada des de fa un any, tal com es pot llegir al cartell de la façana del temple: "Per motius de seguretat degut a l'estat de l'estructura d'aquest temple, no està permesa l'entrada a aquest recinte. Disculpeu les molèsties".

Funeral en males condicions

Tot i l’advertència, si hi ha acord entre el consistori i el mossèn que s’ocupa d’oficiar les cerimònies, s’obre l’església i s’habilita en moments puntuals per a famílies que ho demanin. La setmana passada però, es va obrir sense estar en condicions òptimes. Així ho ha explicat a Regió7 una família que va demanar fer el funeral a l’església de Sant Corneli i no els van advertir que estava en mal estat. Segons han detallat, «l’església estava bruta i amb un estat de deixadesa important, i ens ho vam trobar en el moment del funeral». Lamenten que no se’ls avisés, «ens va saber greu». L’alcalde s’ha disculpat, ha reconegut que «no havia passat el servei de neteja» i ho ha atribuït a un malentès.

Cessió a l’Ajuntament de Cercs

El Bisbat de Solsona va fer una cessió de l’església de Sant Corneli a l’Ajuntament de Cercs. A part de celebrar-s’hi actes religiosos, és també un espai on s'entra quan es fan visites a la colònia minera.