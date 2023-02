Berga Grup Independent va celebrar dissabte la primera assemblea oberta a la ciutadania perquè aportessin idees i propostes al projecte de la nova candidatura que concorrerà a les eleccions municipals del 28 de maig. El local del carrer Major va encabir una cinquantena de persones, una xifra que Berga Grup Independent valora molt positivament: "Va ser un èxit tant de participació com d’implicació dels associats que van aportar noves idees i propostes al projecte".

Segons apunta en un comunicat l'agrupació d'electors, "els assistents van deixar palès el grau de desafecció cap als partits polítics tradicionals i van posar de manifest l’alt nivell de suport a la candidatura de Berga Grup Independent amb frases com 'Sigueu fidels a vosaltres i no us convertiu en un partit tradicional' o 'Volem un canvi per Berga'".

Els membres de Berga Grup Indepedent, amb Judit Vinyes com a cap de llista, van exposar la feina feta fins ara i els objectius que es plantegen a curt i llarg termini. El més immediat és aconseguir les 500 signatures per poder-se presentar com a agrupació d’electors de cara a les pròximes eleccions municipals, "per això hem demanat la implicació a tots els assistents quan arribi el moment de fer-ho, ja que només hi haurà deu dies per demanar les firmes. Estem convençuts que tindrem el suport suficient per presentar-nos i seguir treballant per Berga".

Durant el torn de precs i preguntes es van posar sobre la taula temes com: la inacció de l’Ajuntament a l’hora de realitzar tràmits del dia a dia, la problemàtica dels excrements de gossos als carrers de la ciutat i la visió de futur que té Berga, entre moltes d'altres qüestions.