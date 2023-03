L'Ajuntament de Berga i el Govern de la Generalitat han premut l'accelerador per poder licitar les obres de l'estació d'autobusos de Berga en les properes setmanes. La proposta d'ubicar l'estació de busos al sud de la Rasa dels Molins no ha trobat entrebancs tècnics. Aquesta és la ubicació que defensa el govern de Berga (CUP i ERC) i el departament de Territori. Els veïns de la zona hi estan en contra. Segons ha confirmat el conseller de Territori, Juli Fernàndez, en la seva visita a Berga, "l'estudi de mobilitat és favorable i estem acabant d'enllestir el projecte per poder-lo presentar ben aviat i licitar les obres a continuació, amb una inversió de 4,4 milions d'euros".

Tant el conseller com l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, s'han mostrat satisfets que el projecte estigui ben encarrilat. La Generalitat ha tingut en compte les aportacions que s'han fet des de l'Ajuntament per a una obra que s'ha convertit en una gran assignatura pendent per a la ciutat: "Hem treballat molt bé, hem avançat molt i hem trobat la millor solució per tenir una estació de busos a Berga que respongui a les necessitats", ha remarcat el conseller Juli Fernàndez, que ha avançat que en les pròximes setmanes presentaran amb detall el projecte i el calendari d'actuació.

L'alcalde, Ivan Sànchez, ha agraït la valentia del conseller, del Govern de la Generalitat i del Govern de Berga per desencallar l'estació d'autobusos i fer-la realitat. Ha defensat, un cop més, la ubicació a la part sud de la Rasa dels Molins: "És on ha d'anar perquè compleix la normativa de mobilitat, perquè els terrenys són de l'Ajuntament de Berga i perquè és un punt cèntric de la ciutat".

Segons Sànchez, "els defensors d'ubicar-la a la zona de la Font del Ros, a l'entrada sud de Berga, allargarien el projecte molt més perquè caldria expropiar terrenys, seria en un lloc que no és cèntric, i hi hauria poc aparcament". El lloc idoni, diu Sànchez, és la Rasa dels Molins: "Ho corroboren experts i tècnis en comerç i experts i tècnics en mobilitat, de fet l'estudi de la Generalitat ens farà retocar una mica la rotonda de la gasolinera del capdavall del passeig de la Pau però no caldran grans canvis".

Per a Ivan Sànchez, que l'estació de busos tiri endavant, "és una bona notícia per als berguedans". És conscient, això sí, que la ubicació no agrada a bona part del veïnat de la Rasa dels Molins: "Sabem que hi ha oposició veïnal al projecte, per diferents temes, i l'últim que ens plantejaven els veïns era la mobilitat. Ara, amb l'estudi a les mans, la mobilitat queda resolta, per tant seguim endavant. I si tot va bé, veurem l'estació de busos més ràpid del què ens hauríem imaginat".