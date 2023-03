La Societat Catalana de Micologia i l’Ajuntament de Montmajor proposen Josefina Vilajosana i Carné com a mereixedora de la Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat de Catalunya. Vilajosana és la creadora del Museu d'Art del bolet d'aquesta població, on hi té bona part de la seva obra com a ceramista. Vilajosana té una alta activitat artísitica, però també ha estat molt lligada a l'activitat cultural del seu municipi.

L'artista berguedana es va formar amb en Gabriel Garriga i Mir de l’Escola d’Arts i Oficis de Manresa. Després ha continuat com a ceramista en una evolució autodidacta per anar descobrint materials i noves tècniques fins a aconseguir un estil propi i una tècnica depurada per arribar a una obra molt realista. Ha treballat sobre productes agrícoles i bolets. La reproducció de rovellons i llenegues és el que li ha donat més prestigi. Ha col·laborat amb la Societat Catalana de Micologia en la reproducció d’espècies vàries, amb el Museu blau, el Museu de la Vida Rural o l’Exposició Anual de Bolets de Primavera de Santa Coloma de Cervelló. El 2015, la Generlaitat la va distingir com a Mestre Artesana. La seva obra més important en aquest camp pot veure’s resumida en el Museu d’Art del Bolet de Montmajor, un dels pocs que hi ha a Europa, el qual conté la col·lecció més completa i interessant de bolets de ceràmica. No en va, el 2015 la Generalitat de Catalunya li concedí el títol de Mestra Artesana Ceramista.es la pubilla d’una antiga masia, datada del s. XIII, situada a l’antic comú de Gargallà i al municipi de Montmajor. Els seus 70 anys han estat curulls de múltiples activitats cíviques i artístiques, que han contribuït a la cultura del seu poble i del nostre país. Vilajosana va néixer a Gargallà, en una masia datada del segle XII. Actualment té 70 anys. De ben jove ja tingué responsabilitats a les Colònies Diocesanes de Solsona, aportant creativitat estètica en l’ambientació de les activitats de lleure. Al seu poble de Gargallà, és al darrera de moltes activitats de cultura tradicional com les caramelles. Durant un període també va ser regidora de Cultura a Montmajor. Des de l'Ajuntament va treballar per fer formació en el lleure, impulsant la construcció d’uns gegants amb cares populars del poble i de capgrossos amb cara d’animals típics de pagès que es venien al Mercat de Montmajor cada dimecres. Amb el seu marit, ha participat en la celebració de “El Mercat i Tradició de l’11 de Setembre” i en representacions del Pessebre Vivent de Vilandeny (Navès), que ha arribat a 30 edicions. Totes aquestes activitats han contribuït a la comunicació i convivència entre els habitants de les sis parròquies o comuns, algunes força aïllades, que componen el municipi. Vilajosana ha estat una persona molt acollidora, seguint la tradició d’algunes grans masies. Per casa seva hi ha passat gent ben diversa com en Jaume Sala, catedràtic de Filosofia; Mn. Valentí Miserachs, organista de Santa Maria la Major de Roma; Dr. Miquel Altarriba, catedràtic de Publicitat; Mn. Joan Ballarà, mestre de Capella del bisbat de Solsona; la il·lustradora Roser Capdevila; en Lluís Carulla del Casal de l’Espluga de Francolí; en Miquel Torres de les Bodegues Torres; periodistes, dibuixants, membres de la Societat Micològica, les bones amigues de Colònies, veïns i altres passavolants. L’excel·lència de la seva cuina, fruit de la seva recerca personal en plats tradicionals de la casa de pagès, en plats de nova creació i en la innovació de postres amb personalitat pròpia, han contribuït a la calidesa de la seva acollida. L'Ajuntament i la societat micològica considera que es tracta d'una "dona pagesa, de personalitat tan activa i oberta a la cultura" i la creuen "mereixedora de rebre un reconeixement com la Creu de Sant Jordi. Els impulsors de la iniciativa estan recollint a partir d'ara, suports per demanar la concessió de la distinció.