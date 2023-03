La vicepresidenta primera i diputada d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Lluïsa Moret, i el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, han presentat aquest dijous el nou Centre SPOTT Berguedà. Obrirà el mes que ve a Berga i serà la quarta seu descentralitzada que s’obre a la província de Barcelona. Es donarà solució així a les dificultats d’accés de la població berguedana al centre de Vic, on s’ha fet una prova pilot al Centre SPOTT Osona-Berguedà. El centre ha estat presentat per la coordinadora de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Barcelona, Teresa Llorens; la diputada provincial d'Igualtat i Sostenibilitat Social, Lluïsa Moret; el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara; i el vicepresident tercer i conseller de Joventut, Abel Garcia

El centre oferirà un servei d’atenció terapèutica a adolescents i joves d’entre 12 i 20 anys amb problemes de consum de substàncies i d’addicció a les pantalles. També es fan tasques de suport a les a les famílies. Es vol donar resposta a la necessitat d’una detecció precoç i s’ofereix una detecció primerenca.

Els usuaris seran derivats des dels serveis socials bàsics dels municipis de la comarca del Berguedà, centralitzant les derivacions a través del Servei d’Acompanyament Jove del Consell Comarcal. D’altra banda, els professionals de l’equip d’intervenció del Centre SPOTT realitzaran el tractament a la seu de Berga un cop per setmana.

La resta de seus descentralitzades: al Vallès Oriental, l’Anoia i Osona

El Centre SPOTT compta amb tres seus descentralitzades més. La del Vallès Oriental va obrir el maig de 2018 i ha atès 116 persones (89 homes i 27 dones). La majoria, un total de 81, tenien problemes de consum de drogues. La resta (35), han rebut atenció per l’ús abusiu de les pantalles.

El segon centre descentralitzat es va posar en marxa a l’Anoia el març de 2019, on s’han atès 40 persones. També en aquest cas, el gruix de les persones ateses han estat homes, un total de 36, per 4 dones. Un 69% d’atencions van ser per consum problemàtic de drogues i un 30% per un ús problemàtic de les pantalles.

Per últim, el Centre SPOTT Osona va obrir les portes el novembre de 2021. Des de llavors, ha donat servei a 15 persones, un 73% d’homes i un 26% dones. D’aquests casos, 11 han estat per consum de drogues i 4 per addicció a les pantalles.

Més de 200 persones ateses al llarg de 2022

El Centre SPOTT de Barcelona i les seus descentralitzades van atendre 207 persones durant l’any passat. Un 78% eren homes i un 22% dones. D’aquests casos, 144 tenien relació amb el consum de drogues i 63 amb l’ús problemàtic de les pantalles.

Des que va començar l’any, ja s’han atès 109 persones. Dues de cada tres tenien relació amb el consum de drogues i un terç amb l’abús de les pantalles.

El Centre SPOTT (Servei de Prevenció i Tractament de Drogodependències) de la Diputació de Barcelona va ser el primer centre d'atenció a les drogodependències -CAS- de tot l'Estat i va iniciar la seva activitat fa més de 40 anys. Se situa al carrer de Sant Honorat, 5, de Barcelona. Des de l’any 2005, s’hi ha potenciat l’atenció a adolescents i joves, deixant de prestar altres serveis que ja estan coberts per la xarxa de drogodependències de la Generalitat de Catalunya.